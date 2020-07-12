«Добавить дерзости!»: Пугачева, Навка и другие звезды выбрали модные летние шорты

Модный эксперт Vogue Анна Бжедугова специально для портала Teleprogramma.pro рассказала о самой функциональной одежде этого лета на примере всеми узнаваемых знаменитостей.

Каждый год с приходом лета девушки находятся в поисках удобной, стильной одежды, которая еще и подчеркивала бы достоинства фигуры. Примечательно, что раньше женственными считались исключительно юбки, платья и сарафаны, но современные модницы имеют в гардеробе также шорты разных фасонов, которые можно носить, как с босоножками, так и с кедами. О самой модной одежде этого сезона рассказывает фэшн-эксперт Анна Бжедугова.

«На этот раз я мы с вами рассмотрим маст-хэв этого жаркого лета — шорты. Я думаю, что правильные шорты сегодня — самая функциональная одежда, которая будет уместна в любой ситуации. Кроме того, существует много удивительных и необычных способов носить их в повседневной жизни», — отметила Анна.

«Будьте уверены, удачно подобранная пара шорт является основой для целого образа. Какая одежда напоминает вам о лете? Я думаю, что легкое платье в цветочек, верно? Этим летом все меняется. Теперь вы можете думать о шортах как о новой юбке или платье. Если говорить о возможных стилях, то все зависит от ваших личных предпочтений и обстановки, в которой вы будете находиться», — добавила эксперт.

Звездные модницы

«Лидер нашей подборки — Равшана Куркова, лучшего наряда как для дневной прогулки, так и для похода на работу, если позволяет дресс-код — не придумать. На ней свободные хлопковые шорты голубого цвета с чуть завышенной талией, которые можно сочетать с кардиганами, кимоно или блейзерами. Они выглядят более городскими и интеллигентными, прекрасный вариант для любой ситуации. При этом модель выглядит не банально и выделяется цветом. Сочетание с белой рубашкой в данном случае — беспроигрышное, а если добавить сюда каблуки, то для похода в клуб или на свидание вариант идеальный», — оценила look Бжедугова.

К слову, Курковой в 2020 году исполнится 40 лет. Актриса не перестает поражать поклонников точеной фигурой и моложавым лицом. Девушка любит лаконичные наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры.

«Вы можете выбрать шорты в более формальном стиле для похода в офис. В таком случае исключаем деним и слишком короткие модели. В приоритете невероятно модный последние сезоны лен, а так же хлопок. Если дресс-код на вашем рабочем месте исключает классическую длину шорт, то следует рассмотреть укороченные свободные кюлоты, как на Юлии Барановской. Цвет также стоит взять на заметку, ведь главное — исследовать новые оттенки и не зацикливаться на классических черных и белых вариантах, а уравновесить яркость шорт при желании вы сможете с помощью нейтрального верха», — поделилась эксперт.

Юлия Барановская — пример сильной женщины. Она одна воспитывает троих детей и при этом успешно строит карьеру на телевидении. Девушка не боится экспериментировать с имиджем, поэтому в ее гардеробе много броских нарядов.

«Если вы одна из тех женщин, которые придерживаются спортивного стиля и ценят комфорт, то вечная классика в виде джинсовых шорт — к вашим услугам. Они чрезвычайно универсальны, так как вы можете носить их с любой рубашкой или топом. Берите пример с Ксении Бородиной, которая выбрала самый модный вариант — классический голубой деним и высокая талия. А вот белые шорты с подворотами на Татьяне Навке выглядят совсем невзрачно», — дала свою оценку Анна.

К слову, Бородина не скрывает, что является шопоголиком, поэтому каждый сезон она скупает трендовые наряды. Вот и шорты она купила не в одном экземпляре.

А Татьяна Навка редко позволяет себе открыть ноги, тем более, когда она в городе, поэтому даже ее лаконичные шорты привлекли внимание поклонников.

«Однако, не стоит забывать о том, что самое распространенное применение шорты находят как часть домашней одежды. Свободные трикотажные шорты на шнурке, как на Полине Гагариной — лучше оставить для дома, дачи и спортзала. Сюда же можно отнести вариант Аллы Пугачевой, хотя она и ходит в них по собственному участку», — рассказала фэшн-эксперт.

Напомним, что Алле Пугачевой уже 71 год. Примадонна не боится оголять ноги. Очень часто она отдает предпочтение нарядам с объемным верхом, тем самым, делая акцент на своих изящных щиколотках.

Совет эксперта:

«Очень актуальный тренд, который наши любимые звезды пока не освоили — это кожаные шорты. Вариант скорее для вечера, но столь же универсальный. Прекрасно сочетаются с кроп-топами, белыми рубашками и блузками. Вы даже можете создать полностью кожаный образ, надев кожаную куртку. Отличный способ добавить дерзости в свой образ!» — отметила Бжедугова.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.