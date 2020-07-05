Трендовая обувь лета 2020: Бородина, Нетребко и другие звезды выбрали модные босоножки

Модный эксперт Vogue Анна Бжедугова специально для портала Teleprogramma.pro рассказала о самой стильной обуви этого лета на примере всеми узнаваемых знаменитостей.

С наступлением лета и отменой карантина девушкам вдвойне хочется прогулок, как и стильных обновок. Важным фактором при составлении образа является обувь. Она должна быть удобной, красивой и сочетаться с нарядом. О самой трендовой обуви этого лета читательницам портала Teleprogramma.pro поведала фэшн-эксперт Анна Бжедугова.

«После нескольких сезонов бушующего тренда на обувь с остроконечным носом, квадратный носок совершает триумфальное возвращение. Для своей первой коллекции аксессуаров в Bottega Veneta креативный директор Дэниел Ли создал превосходные модели мюлей с квадратными носком, чем положил начало новому тренду. С тех пор все больше брендов присоединяются к этой тенденции с каждым новым сезоном», — поделилась эксперт.

К слову, одной из первых приобрела стильные мюли на шпильке Ксения Бородина. Она закупила сразу несколько пар обуви разных цветов. Обновками телеведущая похвасталась в соцсети. Ей приглянулись стеганый вариант черного цвета, а также более лаконичная модель мюль в карамельном оттенке. Ксения отдала предпочтение бренду Bottega Veneta, где в среднем летняя обувь стоит 50 тысяч рублей.

Звездные модницы

Бжедугова дала советы нашим читательницам и разобрала летние образы российских знаменитостей. «В первую очередь, стоит рассматривать модели без задника, но так или иначе обвивающие ноги лямочкой, кожаным шнурком или цепочкой как самые изящные и комфортные, потому что они прочнее фиксируются на ноге», — сразу отметила она.

«Прекрасный выбор демонстрирует Ксения Бородина, хоть и не в самом удачном сочетании. Довольно громоздкий пиджак с объемными плечами создает гипертрофированный объем сверху, поэтому миниатюрные полупрозрачные туфельки смотрятся здесь не самым лучшим образом. Но если пиджак снять, то весь визуальный акцент окажется на этих прекрасных босоножках и наряд будет более гармоничным. А вот Стефания Маликова сохранила в образе верные пропорции», — добавила эксперт.

К слову, в последнее время дочка Дмитрия Маликова стала одной из самых известных юных модниц. Она даже выпустила свою коллекцию летних нарядов. Девушка любит дополнять луки сумками и причудливой обувью.

«Минималистичные мюли на плоской подошве и с квадратным носком все еще в тренде, хотя уже не номер один. Такие модели являются наиболее универсальными и выдерживают идеальный баланс между классическим и современным. Кроме того, это, безусловно, самая удобная модель для тех, кто хочет впервые примерить на себе пару таких босоножек. Те же мюли, но на низком каблучке, все еще остаются очень комфортными в носке и идеально дополняют любой повседневный летний образ, что подтверждают образы Валерии и Юлии Меньшовой. На их же примере можно понять, что самый модный цвет текущего сезона — белый», — также рассказала Анна.

Певица Валерия в последнее время часто отдает предпочтение молодежному стилю. Не удивительно, что она обратила внимание на новый тренд в обуви. Следит за новинками и Юлия Меньшова. Поклонники не раз восхищались ее образами.

Оперная дива Анна Нетребко славится своими стильными аутфитами. Однако недавний наряд звезды, в котором она дала интервью в венской опере, оказался не идеальным.

«Однако, не стоит брать пример с Анны Нетребко, которая уже не раз отличилась неудачными экспериментами с обувью. Модель выглядит очень нелепо, здесь слишком обильный декор, дополненный шнуровкой, напоминающей затянутый корсет, да еще и увеличенная передняя часть закрывает самую тонкую и изящную часть ноги, делая ее визуально толще. Да и в общем эта обувь смотрится как что-то не из нашей эпохи. Все же лучше присматриваться к более минималистичным моделям», — высказалась Бжедугова.

Совет стилиста:

«Хотите попробовать более консервативный подход к тренду? Лоферы с квадратным носком — вариант для вас! Они идеально подходят как для офиса, так и для выходных. Сами по себе лоферы нельзя назвать модными, но квадратный носок добавляет этой обуви актуальности», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.