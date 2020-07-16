Татьяна Брухунова в брюках-дудочках и рубашке оверсайз посетила Третьяковскую галерею

Татьяна Брухунова является помощницей Евгения Петросяна. Когда юморист расстался с женой Еленой Степаненко, то им стали приписывать роман. Теперь уже мало кто сомневается, что они пара. Евгений Ваганович часто появляется с Татьяной на публике, проводит с ней отпуск и, по слухам, даже живут влюбленные вместе. Поклонники пристально следят за жизнью Брухуновой и ее особенным чувством стиля.

Не раз она хвасталась дорогостоящими обновками. Девушка любит уделять внимание деталям. Помощница Петросяна, которая согласно некоторым данным, является также его супругой, следит за модными трендами. Недавно она вышла на прогулку в льняном костюме лимонного цвета. Девушка заверила, что получила множество комплиментов от прохожих. И на этот раз она провела день насыщенно с культурным уклоном.

Татьяна вышла в свет в черных брюках-дудочках. К ним она подобрала рубашку оверсайз с принтом и ободок, напоминающий платок. Для удобства девушка дополнила образ белыми кедами, а также сумкой через плечо. Сначала помощница Петросяна прогулялась у Нескучного сада, а потом отправилась на выставку в Третьяковскую галерею, где посмотрела работы художников.

«Выставка и прогулка», — написала она.

Избранница юмориста осталась довольна выходом в свет, а вот выставка не сильно ее впечатлила. Поклонники, в свою очередь, оценили ее образ. «Позитивная девушка», «Такая стильная!», «Вы такая милая», «Крымский мост — отличная локация. Фото с настроением», «Вот это рубашка — бомбическая», — прокомментировали пост подписчики.