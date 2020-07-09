«Ксюш, идеально!»: Бородина в мини-юбке и трендовых босоножках, как у Лопыревой, пришла на работу

Ксения Бородина после трех месяцев карантина успела отдохнуть в Сочи. Девушка даже в режиме самоизоляции продолжала работать, поэтому мечтала об отпуске. Она провела на курорте с семьей всего неделю. Недавно ведущая «Дома-2» вернулась к съемкам в разных проектах. При этом в выходные летом она почти не сидит дома, предпочитая уезжать в гости или встречаться с подругами. Поклонники любят ее чувство стиля, поэтому следят за образами звезды.

Недавно Бородина пополнила коллекцию обуви. Она приобрела самые модные босоножки этого лета — открытые с квадратным носком. Девушка взяла сразу несколько пар от лаконичных мюлей до стеганных. А накануне телеведущая пришла на работу в обновках: на ней была полосатая футболка, пиджак небесного цвета и белая мини-юбка с черным широким поясом.

«Какой красивый цвет пиджачка — прям идет. Я сегодня во всем своем, между прочим. Как правило, нас одевают стилисты именно на работе, но иногда я прихожу в своем, и мой стилист говорит: „Ксюш, идеально!“ Не могу вам ни показать мою новиночку», — похвасталась звезда.

Ксения направила камеру на ноги, показав элегантные белые босоножки с плетеным двойным ремешком. Это еще одна трендовая модель обуви. Подобные недавно купила и Виктория Лопырева, которая сейчас отдыхает в Дубае. Только модель предпочла голубой оттенок. Поклонники восхитились образом телеведущей. Многие отметили, что летний образ Бородиной получился ярким и стильным. «Это мечта, а не босоножки», «Какой крутой пиджак, этот цвет вам идет», «Вы самая стильная на передаче», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.