Яркий акцент: Нетребко вышла на улицу в кружевном платье свободного кроя и с лимонной сумкой

Анна Нетребко тяжело переживала карантин. Она тосковала по сцене, но при этом не теряла время. Певица оттачивала кулинарные навыки, разбирала гардероб и проводила время с сыном Тьяго. Но уже в июне артистка смогла дать первые концерты, а перед тем, как окончательно вернуться к работе, она устроила семейный отпуск в Турции. Две недели оперная дива нежилась на солнце, каталась на водных горках и устраивала прогулки по набережной.

А на днях загорелая и отдохнувшая Анна вернулась домой в Вену. Она стала готовиться к отъезду в Тоскану. Компанию артистке составит ее сестра Наталья. Они вместе ходят по магазинам, подбирая звезде новые образы. А накануне они провели день в парке аттракционов. Оперная дива признавалась, что очень любит экстрим и с удовольствием катается на самых страшных горках. Но потом Нетребко продолжила шоппинг. Она заглянула в бутик, примерив несколько платьев, а затем направилась в сестрой в магазин тканей.

«Острый репортаж. Выбор тканей сложный процесс. Работники ножа и топора», — отметила звезда.

Анна запечатлела себя в белом кружевном платье свободного кроя, которое дополнила модной сумкой лимонного цвета. Подобную сумку на днях купила Ксения Бородина, но белого цвета. Волосы певицы были собраны в пучок, а также она сделала макияж с акцентом на губах. А вот Наталья была в легком цветном платье макси.

Артистка любит частенько создавать красоту своими руками, поэтому, скорее всего, ушла из магазина не с пустыми сумками. Поклонники восхитились нежным образом знаменитости, выбранная одежда оттенила ее загорелую кожу. К слову, многие считают Нетребко иконой стиля. Даже историк моды Александр Васильев восхищается ее образами.

А позже к сестрам присоединился сын звезды Тьяго. Они погуляли по городу и заглянули в кафе, где отведали пиццу. Наследник артистки очень любит вкусно перекусить, а порой даже сам готовит. Шеф-повара пускают его на кухню.