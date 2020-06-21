Стильно и универсально: Савельева, Нюша и другие звезды выбрали модные летние джинсы

Эксперт журнала Vogue Анна Бжедугова специально для портала Teleprogramma.pro рассказала о трендах на брюки из денима на примере всеми узнаваемых звезд.

Окончание карантина, по сути, совпало с наступлением лета. Впрочем, погода остается переменчивой. Поэтому июнь, июль и август — это не только платья, сарафаны и юбки.

Девушкам всегда хочется быть одетыми с иголочки, но современный мир так устроен, что все сильнее ценится комфорт даже если это модный look. Ранее мы рассказали, какая обувь в тренде в этом сезоне. В жаркую погоду, как оказалось, можно носить не только босоножки, но и сапоги. А одной из самых универсальных вещей продолжает оставаться джинса. О главных трендах на брюки из денима для Teleprogramma.pro поведала модный эксперт журнала Vogue Анна Бжедугова.

«Нынешний бум на широкие джинсы начался достаточно давно как дань моде 90-х, хотя на самом деле еще Мэрилин Монро носила свободные джинсы в 60-х. Сегодня качественные широкие джинсы с любой высотой талии обязательно найдут свое незаменимое место в гардеробе каждой девушки. Нет вещи более универсальной, ведь они очень удобные, не сковывают движения, не пристают к коже в жаркую погоду, а главное — сочетаются абсолютно со всем! Пожалуй, единственное, с чем стоит быть осторожными — это с экстремально длинными и свободными футболками, так как миниатюрная девушка в таком комплекте рискует просто потеряться, а в остальном — можете позволить себе любые сочетания. Каблуки, кеды, футболки, блузки, любая верхняя одежда — ни одна другая модель джинсов не обладает таким потенциалом стильных сочетаний», — сразу поделилась эксперт.

Звездные модницы

Известная певица Нюша не так давно снялась в очередной фотосессии. Молодая мама не стесняется демонстрировать фигуру в боди и шортах, но на этот раз она предстала в широких джинсах. Их артистка сочетала с топом телесного цвета.

А жена Валентина Юдашкина Марина всегда отдает предпочтение элегантным и лаконичным образам. Но для прогулки в саду она предпочла надеть широкие джинсы с рубашкой в полоску. Наряд выглядел просто, но подчеркнул достоинства фигуры звезды.

«Наша подборка демонстрирует актуальный уличный тренд — Нюша и Виктория Боня предпочитают носить такие джинсы в сочетании с миниатюрными топами на бретельках. Идеальный вариант для наступившего жаркого лета. Но такие джинсы могут послужить и прекрасным дополнением более элегантного образа — стоит лишь заправить в них блузку с рукавами и дополнить парой украшений, как Марина Юдашкина», — отметила Бжедугова.

А актриса Наталья Рудова недавно показала тотал лук из денима. К широким джинсам с высокой талией она подобрала пальто в таком же стиле.

«Сегодня существует и особая разновидность свободных джинсов, которую маркируют Mom’s fit — ее всегда можно найти в любом магазине одежды на протяжении последних пары лет. Если вы совершали набег на гардероб своей мамы в 90-х, вы, скорее всего, понимаете, откуда у них такое название. Современные бренды вернули их в наш повседневный гардероб, часто предлагая укороченные модели. Особенность таких штанов — высокая талия, но именно в этом и состоит их неоднозначность. В зависимости от вашей фигуры, они часто делают ягодицы визуально плоскими, поэтому рекомендую внимательно рассмотреть себя со всех сторон в примерочной, прежде чем идти на кассу. Данный тренд стабильно держит лидирующую позицию на модном олимпе. Виктория Боня и Наталья Рудова нашли mom’s fit джинсам достойное применение», — рассказала эксперт.

Еще одной заядлой модницей долгие годы остается Саша Савельева. Бывшая солистка группы «Фабрика» год назад стала мамой, но сохранила стройную фигуру. Она обожает носить деним. В ее коллекции есть джинсы клеш.

А Виктория Дайнеко обычно носит платья. Певица отдает предпочтения женственным аутфитам. Но в начале лета успела показаться в джинсах, которые сочетала с ярким жакетом и туфлями-лодочками.

«Если вы миниатюрны, как Саша Савельева, можете смело примерить пару прямых широких джинсов или даже модель клеш. Любая обувь будет здесь уместна, кроссовки днем и каблуки вечером. Если вы испытываете дискомфорт в связи с объемом бедер или ног, то вариант Виктории Дайнеко — для вас. Укороченные расширяющиеся книзу широкие джинсы оставят открытыми только изящную щиколотку, а обувь на каблуке визуально придаст дополнительной стройности», — дала совет Анна.

Добавим, что также любят носить широкие джинсы юные особы. 20-летняя дочка Дмитрия Маликова Стеша сочетает брюки из денима с блузками в ретро стиле.

Подруга Натальи Рудовой Анастасия Решетова тоже все чаще носит джинсы с высокой талией. После родов возлюбленная Тимати старается корректировать фигуру нарядами.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.