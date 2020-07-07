«Безупречность»: Оболенцева вслед за Гагариной отдала предпочтение бикини с лифом-«ковидкой»

Надежда Оболенцева поддержала звездный тренд на отдых в родном отечестве. Не так давно с сочинского побережья вернулись Лера Кудрявцева и Анфиса Чехова.

И в настоящий момент на Черном море неплохо проводят время Эвелина Бледанс сыном и Сергей Лазарев с некой блондинкой по имени Карина. Певец катается с ней на яхте и не стесняется демонстрировать теплые объятия с незнакомкой в личном блоге.

Оболенцева предпочла крымское побережье, с удовольствием наслаждаясь красотами вокруг и прозрачным морем. Звезда уже успела отведать знаменитой местной кукурузы с солью и сливочным маслом и заняться серфингом.

Во время отпуска жена режиссера Резо Гигинеишвили сменила несколько купальников. На смену разноцветному бикини с лифом-халтером она выбрала белый купальник в актуальный горох, который подчеркнул красоту ее загоревшей кожи. На этот раз Надежда предпочла трендовый лиф-«ковидку», который ранее также примеряла Полина Гагарина для солнечных ванн в компании подруги.

Напомним, такие модели пляжных нарядов в настоящий момент ультраактуальны, об этом мы писали ранее.