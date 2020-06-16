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«В нем совмещено несколько трендов»: Хромченко показала, как выглядит супермодное платье

Горох по-прежнему остается на пике популярности.

«В нем совмещено несколько трендов»: Хромченко показала, как выглядит супермодное платье
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Героиня программы «Модный приговор» на Первом канале Валентина Никитина удивила ведущих шоу своим отличным вкусом и чувством стиля. В импровизированном магазине передачи она подобрала себе черное платье в белый горох, восхитив Эвелину Хромченко.

Указывая на наряд участницы модного заседания, Эвелина Хромченко прокомментировала свой восторг по поводу выбора Валентины.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

«Это платье совмещает несколько трендов нынешнего сезона. Помимо гороха, который крайне актуален, особенно на черном фоне, особенно вот в такой плотности, здесь есть еще весьма женственная отделка, а также разновеликий подол, что делает это платье еще более нарядным», — сказала она.

Ранее историк моды Александр Васильев демонстрировал другое любопытное платье. Благодаря особому принту оно визуально делает фигуру его обладательницы стройнее.

Тэги

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