«В нем совмещено несколько трендов»: Хромченко показала, как выглядит супермодное платье

Героиня программы «Модный приговор» на Первом канале Валентина Никитина удивила ведущих шоу своим отличным вкусом и чувством стиля. В импровизированном магазине передачи она подобрала себе черное платье в белый горох, восхитив Эвелину Хромченко.

Указывая на наряд участницы модного заседания, Эвелина Хромченко прокомментировала свой восторг по поводу выбора Валентины.

«Это платье совмещает несколько трендов нынешнего сезона. Помимо гороха, который крайне актуален, особенно на черном фоне, особенно вот в такой плотности, здесь есть еще весьма женственная отделка, а также разновеликий подол, что делает это платье еще более нарядным», — сказала она.

Ранее историк моды Александр Васильев демонстрировал другое любопытное платье. Благодаря особому принту оно визуально делает фигуру его обладательницы стройнее.