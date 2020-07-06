Маленькая путешественница: Кудрявцева запечатлела дочь в Шереметьево в бусах и костюме

Лера Кудрявцева накануне вернулась из отпуска. Звезда провела две недели в Адлере в элитном пансионате вместе с дочкой Машенькой. Журналистка пожаловалась, что до сих пор не может прийти в себя после отдыха.

«14 дней в Сочи, жара, которую я не перевариваю… Было много сил, я бегала, но только прилетела в Москву и словно по голове стукнуло – началась страшная мигрень. То ли это такой энергетически тяжелый город, то ли это у меня что-то… В общем – жесть», — тяжелым голосом произнесла ведущая «Секрета на миллион» в stories Instagram.

Плюс ко всему, Лера тоскует по милым отпускным денькам на юге, где ей было по-настоящему весело и беззаботно. А вот полуторагодовалая наследница Кудрявцевой уже чувствует себя прекрасно. Она с радостью встретилась со своим папой, 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым, поцеловав его в машине. Да и сама дорога ее мало волновала. Насколько спокойной малышка была в пути телезвезда показала в личном блоге.

Ведущая запечатлела Машу сидящую на чемоданах в Шереметьево. На девочке был надет серый брючный костюм в горох, белые кроссовки на липучке и красные бусики. Лицо ребенка было максимально безмятежным.