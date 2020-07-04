49-летняя Кудрявцева в купальнике блеснула стройной фигурой вместе с Эвелиной Бледанс

Лера Кудрявцева в 2018 году во второй раз стала мамой. Девушка не побоялась родить ребенка в зрелом возрасте. Теперь она воспитывает дочку Марию со своим молодым возлюбленным Игорем Макаровым. телеведущая души не чает в девочке. К слову, после родов она быстро вернулась в форму. А полгода назад звезде пришлось перенести операцию по удалению грудных имплантов, но это нисколько ее не расстроило.

А недавно Лера отправилась отдыхать в Адлер. Девушка решила провести время на море с дочкой и своим сыном от первого брака Жана, а также невесткой и внуком Львом. За две недели телеведущая успела загореть, а ее маленькая наследница научилась кататься на самокате. Примечательно, что в том же санатории отдыхает и Эвелина Бледанс со своим сыном Степой. На днях девушки встретились и познакомили своих детей, а теперь они вместе отдохнули у бассейна.

Кудрявцева сначала нежилась на шезлонге и вместе с годовалой дочкой наблюдала за аниматорами, а потом не усидела и отправилась плавать с Бледанс. В соцсети звезда показала, как устроила заплыв с подругой. Блондинка блеснула стройной фигурой в купальнике, а Эвелина не побоялась оголить живот в бикини. Они повеселились в бассейне. Поклонники восхитились тем, как выглядит 49-летняя Лера. 51-летняя Бледанс тоже не уступала красотой более молодым коллегам.

«Роскошные формы», «Это молодая мама!», «Какая Лера красавица», «Вы становитесь только краше», «Две красотки», «Ну как не позавидовать такой фигуре», «Мамочки пошли в отрыв», — стали обсуждать кадры подписчики.