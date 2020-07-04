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Звездный гость

49-летняя Кудрявцева в купальнике блеснула стройной фигурой вместе с Эвелиной Бледанс

Телеведущая не усидела в 30-градусную жару на шезлонге и устроила заплыв с подругой.

49-летняя Кудрявцева в купальнике блеснула стройной фигурой вместе с Эвелиной Бледанс
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com/

Лера Кудрявцева в 2018 году во второй раз стала мамой. Девушка не побоялась родить ребенка в зрелом возрасте. Теперь она воспитывает дочку Марию со своим молодым возлюбленным Игорем Макаровым. телеведущая души не чает в девочке. К слову, после родов она быстро вернулась в форму. А полгода назад звезде пришлось перенести операцию по удалению грудных имплантов, но это нисколько ее не расстроило.

А недавно Лера отправилась отдыхать в Адлер. Девушка решила провести время на море с дочкой и своим сыном от первого брака Жана, а также невесткой и внуком Львом. За две недели телеведущая успела загореть, а ее маленькая наследница научилась кататься на самокате. Примечательно, что в том же санатории отдыхает и Эвелина Бледанс со своим сыном Степой. На днях девушки встретились и познакомили своих детей, а теперь они вместе отдохнули у бассейна.

Кудрявцева сначала нежилась на шезлонге и вместе с годовалой дочкой наблюдала за аниматорами, а потом не усидела и отправилась плавать с Бледанс. В соцсети звезда показала, как устроила заплыв с подругой. Блондинка блеснула стройной фигурой в купальнике, а Эвелина не побоялась оголить живот в бикини. Они повеселились в бассейне. Поклонники восхитились тем, как выглядит 49-летняя Лера. 51-летняя Бледанс тоже не уступала красотой более молодым коллегам.

Лера Кудрявцева и Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/leratv/

«Роскошные формы», «Это молодая мама!», «Какая Лера красавица», «Вы становитесь только краше», «Две красотки», «Ну как не позавидовать такой фигуре», «Мамочки пошли в отрыв», — стали обсуждать кадры подписчики.

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