В нежных объятиях с блондинкой: Лазарев похвастался отпускными кадрами на яхте

Музыкант, как и многие звезды, отправился отдыхать в Сочи.

Недавно вернулась из Сочи Лера Кудрявцева, которая отдыхала на черноморском побережье вместе с дочкой Машей. 32-летний супруг телеведущей Игорь Макаров растрогал многих своих подписчиков обнародованными кадрами в Сети, на которых запечатлена теплая встреча спортсмена с женой и наследницей. Журналистка осталась в восторге от отпуска!

Отечественные курорты из-за пандемии пришлось осваивать также Эвелине Бледанс, Анфисе Чеховой, Анне Семенович и Анне Банщиковой. Но они и этому рады, ведь границы все еще закрыты для большинства россиян. А вот певице Жасмин, у которой есть родственники в Израиле все-таки удалось вылететь в эту страну. Сейчас артистка наслаждается солнечным отдыхом вместе со своими детьми.

Сергей Лазарев вслед за Кудрявцевой и Бледанс тоже поспешил отдохнуть в Сочи. Компанию музыканту составила эффектная блондинка по имени Карина. Музыкант совершил морскую прогулку на яхте со своей грациозной спутницей, запечатлевшись в ее объятиях. Известно, что девушка занимается аппаратным маникюром и является автором нескольких бьюти-техник.

«А нам прекрасно», — сказал Сергей на обнародованном в stories Instagram видео.

Блондинка при этом не постеснялась заключить в нежные объятия любимца публики.