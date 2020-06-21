Лиф-«ковидка», рюши и асимметрия: какие модные купальники выбрали Каменских, Глюкоза и Седокова

Если вы не еще не успели приобрести новенький купальник на лето, мы постараемся вам помочь. Тренды уже сложились, а цены на модные пляжные наряды еще не успели взлететь. О тенденциях сезона «Лето – 2020» Teleprogramma.pro рассказала стилист Лариса Тимиряева.

«Тренд на высокую посадку всей поясной одежды имеет прямое отношение и к плавкам раздельных купальников. Особенно ультрамодным сочетанием таких плавок считается с топом – бандо, напоминающим самый популярный атрибут лета 2020 – маску. И надевается при помощи лямок на резинке, идентично маске, которая также закрепляется за ушами. Этот лиф получил свое ультрамодное название «ковидка». Такие «ковидки» носят в сочетании и с мини – бикини, которые также имеют место быть наступившим летом».

«Слитные купальники вновь заявили о себе, видимо благодаря модной ретро-тенденции. Они просто «палочка – выручалочка» для визуальной коррекции фигуры. Такой купальник с глубоким V – образным вырезом и высокими вырезами для ног, сделает рост выше, силуэт стройнее, а шею и ноги длиннее. Плюс, слитный купальник прикрывает животик и бока. Ноу — хау летнего сезона – слитный купальник с рукавами. Не понятно зачем, но модно».

«Модные рюши и воланы также нашли свое воплощение в купальниках и это скорее плюс, чем минус. Во-первых, воланы придадут женственности образу, а во-вторых, ими можно пользоваться как корректирующей техникой. Усилив плечевой пояс, можно визуально сузить бедра. Если фигура с маловыраженной талией, то с импровизированной баской можно ее сделать. Ну а кто хочет добавить пышности бедрам, то плавки раздельного купальника с воланом выполнят эту работу».

«Модные принты купальников те же, что и для платьев: флористическая тема и просто цветочный принт, горох и мелкий горошек, все виды полос: вертикальные, горизонтальные и диагональные, клетка, в основном «Виши», анималистические принты…

Одним из фаворитов является слитный купальник «Майо» в стиле ретро в крупную вертикальную полоску. Это лаконичный, довольно закрытый купальник с пристегнутыми или пришитыми бретелями».

«В противовес ретро-шику, выступил металлизированный футуристический блеск. Купальник в металлизированном блеске – в тренде».

«Белый цвет – фаворит сезона».

«Мода на то, что связано и то, что вяжется, отразилась и на купальниках. Вязаные варианты — в тренде, также в моде завязки: и на лифе, и на плавках. Но у вязаных купальников большой минус — нитки, намокая, становятся тяжелее. Необходимо учитывать это».

«Наряду с завязками, не менее модными декоративными элементами для купальников летнего сезона 2020, являются кольца. Они могут нести функциональную нагрузку, а могут служить просто декором. Еще один декорирующий элемент не сдающий позиций – узел на лифе спереди. Он по – прежнему актуален».

«Не стоит забывать другой важный тренд наступившего лета, который воплотился в купальниках – это асимметрия. Это может быть асимметричное плечо, одна лямка, а также декоративные разрезы создающие визуальную асимметрию. Слитный купальник с такой визуальной асимметрией очень эффектно корректирует силуэт».

«Модное новшество наступившего лета – купальник с ремнем. Это относится как к слитному, так и к раздельному купальникам.

Купальники в спортивном стиле, в моде не первый год, но не теряют своей актуальности».

«Следующая яркая модная тенденция лета 2020 – топ-бра в сочетании с не меньшей модной тенденцией – открытые плечи, подарили нам модный раздельный купальник, у которого лиф с рукавами, открывающими плечи. Смотрится очень эффектно и визуально стройнит, сужая талию и бедра, за счет усиления плечевого пояса, Но… насколько в этом удобно плавать, а тем более загорать, ведь часть руки прикрыта, не знаю. Но для эффектных фото, да если еще добавить широкополую шляпу получится самое то! У такого лифа есть преимущество в том, что его можно носить в жаркую погоду в повседневной жизни как топ–бра с шортами или с легкой юбкой. Получится ультрамодный образ».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».