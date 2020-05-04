«Просто чудесная»: Анна Нетребко в белоснежных брюках кюлотах появилась на репетиции

Артистка возобновила занятия по вокалу. Поклонники восхитились не только ее талантом, но и модным образом.

Анна Нетребко еще в феврале активно гастролировала, а марте ей пришлось на время оставить сцену. Из-за пандемии коронавируса артистка самоизолировалась в Вене, где уже не первый год живет с семьей. Больше месяца она занималась только домашними делами. Оперная дива успела навести порядок в гардеробе, посадить новые цветы и даже преобразить террасу.

Не так давно Нетребко стала больше гулять. С наступлением мая в Австрии был почти полностью снят карантин, поэтому теперь оперная дива теперь часто проводит время на природе и выгуливает новые наряды. Недавно она отметилась в клетчатом костюме, а на минувших выходных звезда предстала в трендовых широких джинсах. Также Анна возобновила репетиции, чем обрадовала поклонников. У многих появилась надежда, что скоро театры открою свои двери.

На занятия по вокалу оперная дива пришла в белоснежных брюках кюлотах и полосатой блузке. Она предстала без макияжа, а вьющиеся волосы распустила. К слову кюлоты стали трендом этого сезона, ранее в них блеснули Мария Шарапова и даже дочь Аллы Пугачевой — Лиза.

Многие поклонники насладились вокалом и восхитились образом знаменитости. «Голос просто божественный», «Жизнь вернулась!», «Какая вы весенняя», «Не узнала», «Это видео надежды и веры», «Браво Анна Юрьевна», «Красотка вернулась, наш луч надежды», «Вы просто чудесная», — прокомментировали пост подписчики. При этом Нетребко поделилась новыми неутешительными прогнозами. Артистка призналась, что исходя из последних новостей, на сцену она вернется только через год, весной, а не этой осенью.