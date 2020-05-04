«Тиша так вырос»: Нетребко в рваных джинсах и «золотых» балетках прогулялась с сыном

Анна Нетребко в начале года не подозревала, что больше месяца вынуждена будет провести дома. Артистка обычно много гастролирует, но на этот раз из-за пандемии коронавируса она смогла насладиться спокойной и умиротворенной жизнью. Певица навела порядок в своей квартире в Вене и даже затеяла перестановку. Лишь в конце апреля она стала чаще выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Поклонники успели соскучиться по ярким образам знаменитости.

Нетребко на сцене блистает в роскошных платьях в пол, а вот в обычной жизни носит элегантные костюмы, юбки миди и комбинезоны. А очередные выходные она провела с друзьями и сыном Тьяго в венском парке. Оперная дива насладилась солнечной погодой. На этот раз она предстала в широких рваных джинсах, золотых балетках и черном лонгсливе с принтом. Анна сделала нюдовый макияж и игривую прическу.

Наследник звезды позировал рядом с мамой в спортивном костюме. 11-летний мальчик почти догнал маму по росту. Поклонники восхитились снимками. «Какая красота!», «Большой какой уже!», «Тиша так вырос», «Анна, вы замечательная», — прокомментировали пост подписчики. А вот имидж-стилист Ольга Трофимова оценила образ Нетребко для портала Teleprogramma.pro.

«На звезде балетки золоченой цветовой гаммы с элегантным бантом плюс яркий разорванный деним. Анна у нас любит выражать себя в неординарных образах. Рваная джинса — мегапопулярна, и она не стесняется ее носить, несмотря на свои вкусные формы. Здесь она еще умело все миксует с черным лонгсливом с минималистичным принтом. Очень все грамотно смотрится и лаконично», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.