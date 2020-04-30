Сама элегантность: Анна Нетребко в клетчатой юбке миди и жакете прогулялась по Вене

Анна Нетребко обычно никогда не сидит на одном месте. Гастроли оперной дивы расписаны на месяцы вперед. Но этой весной жизнь большинства артистов изменилась. Они уже никуда не спешат, а находятся дома в самоизоляции. Артистка больше месяца провела в своей квартире в Вене, где живет с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Но с недавнего времени она стала больше гулять на свежем воздухе и даже дважды выступила на сцене, хоть и без зрителей.

Поклонники всегда с интересом наблюдают за Анной. Она является известной модницей. Конечно, за время карантина часть привычного звездного лоска исчезла. Оперная дива многое делает руками, даже расписывает стены на террасе дома, поэтому ее ногти остались без маникюра. На днях она даже отправилась на рынок, скрыв лицо за маской, а волосы собрав в небрежный хвост. Но все-же звезда остается звездой в любой ситуации.

Накануне Нетребко прогулялась по Вене. Для этого она нарядилась в стильный наряд. Артистка предстала в юбке миди и жакете в клетку. Этот принт уже стал трендовым в этом сезоне. Она дополнила наряд белой футболкой, сумкой и туфлями-лодочками бежевого оттенка. Очки с красной оправой завершили элегантный look от Prada. Поклонники пришли в восторг от женственного костюма. Многие одарили Анну комплиментами.

Напомним, что на карантине Нетребко вжилась в роль домохозяйки. Она каждый день балует родных изысканными блюдами. Многие удивляются тому, как артистка не поправилась за прошедший месяц. К слову, девушка никогда не переживала из-за своей фигуры. А вот ее муж в прошлом году феноменально похудел и на достигнутом результате останавливаться не собирается.