«Как девчонка»: Анна Нетребко, сделав озорную прическу, попозировала с клубникой

Известная модница оперная дива Анна Нетребко любит создавать необычные образы и позировать в них перед камерой. Селфи звезда делает на отдыхе, на прогулках, в магазинах, во время гастролей и праздников и, конечно же, дома. И всегда у нее это получается виртуозно, практически так же, как пение.

Последняя домашняя фотосессия артистки произвела сильное впечатление на ее поклонников. Анна подобрала к своему домашнему платью-тунике белого цвета с красными пятнами-горошинами очки в тон и даже ягоду. Приложив к лицу красавицу-клубнику, она сделала снимок и спросила своих подписчиков:

«Съесть или маску сделать»?

Большинство фолловеров предложило выбрать золотую середину – половинку попробовать, а оставшейся частью побаловать свою кожу.

Отметим также, что к своему озорному образу 48-летняя звезда сделала забавную прическу, собрав волосы в два пучка.