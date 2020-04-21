Модница на карантине: Мария Шарапова подчеркнула талию модными брюками-кюлотами

Мария Шарапова на днях отпраздновала день рождения. Известной теннисистке исполнилось 33 года. Так как в этом году она завершила спортивную карьеру, то теперь наслаждается временем, которое посвящает семье и бизнесу. По словам девушки, она больше не могла игнорировать травмы и их последствия, поэтому решила позаботиться о здоровье, а также наконец-то задуматься о личной жизни. Она встречается с одним из самых завидных женихов Англии — Алексом Гилксом. Уже ходят слухи об их тайной помолвке.

больше по теме Шарапова возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая спортсменка десятилетия Американское деловое издание подсчитало, кто из российских звезд спорта заработал больше.

Когда не было карантина, Шарапова время от времени блистала на светских мероприятиях. Теннисистка отличается особым чувством стиля. Она предпочитает женственные, но лаконичные наряды. Даже находясь на в самоизоляции, девушка старается выглядит стильно. На новом фото спортсменка предстала в блузке и черных брюках-кюлотах. Белые мягкие тапочки выдали, что звезда находится дома, а не в каком-то другом месте. Мария также была без макияжа.

Широкие брюки подчеркнули талию теннисистки. К слову, они в последнее время вновь стали популярны. В них отметились Кейт Миддлтон, дочь Аллы Пугачевой Лиза и Светлана Бондарчук. Поклонники восхитились стильные образом спортсменки. Многие также отметили, что она очень стройная, хотя в свой день рождения лакомилась даже хот-догом. Добавим, что в последнее время Мария часто отдает предпочтение нарядам свободного кроя.