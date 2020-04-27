«Стены я еще не расписывала»: Нетребко без макияжа и укладки забралась на крышу дома в Вене

Анна Нетребко, как и большинство звезд, лишилась работы в период пандемии коронавируса. Оперная дива уже больше месяца находится в самоизоляции в своей квартире в Вене. Артистка быстро вжилась в роль домохозяйки. Она каждый день радует близких изысканными блюдами. Также певица перебрала гардероб и постепенно начала обновлять интерьер. Она то покрасит полочку, то смастерит новый торшер.

Не так давно Анна стала чаще гулять, а также приняла участие в концерте. Она выступила на сцене в пустом зале только для телевидения. На выходных оперная дива насладилась теплой погодой, гуляя с сыном Тьяго в поле. А вот потом она решила преобразить террасу на крыше дома, где живет. Артистка без макияжа и укладки, скрыв глаза за солнцезащитными очками, стала красить стену. В итоге у звезды получилась живописная картина.

«Начала новый «Арт проект». Стены я еще не расписывала… Вот и займемся… а блестящую часть выложу зеркальной мозаикой!» — поделилась Нетребко.

Поклонники восхитились не только моложавым видом оперной дивы, но и ее многогранными талантами. «Анна — просто огонь! Главное — уметь создавать настроение себе и близким», «Какой цвет, обалденный, Анна, у вас шикарный вкус», «Вот что значит творческая натура!», «Очумелые ручки! Анечка, вы просто кладезь идей!», «Очередной шедевр!» — прокомментировали пост пользователи Сети.