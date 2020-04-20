Яна Рудковская в приталенном платье нежно-желтого цвета спустилась к завтраку

Яна Рудковская никогда не упускала возможности принарядиться. За последние несколько недель самоизоляции она истосковалась по выходам в свет. Дома продюсеру удается блистать только в брендовых пижамах. Хотя недавно девушка сняла забавный ролик с сыном, смастерив себе платье из пледа. Но на днях у светской львицы выдалась возможность принарядиться. Она устроила праздничное застолье в честь Пасхи.

Многие поклонники были поражены богатым убранством дома и красиво сервированным столом с золотыми яйцами, статуэтками в виде зайцев и букетами цветов. Сама Яна блистала в пышной мини-юбке и рубашке. На утро после праздника она устроила сыну Саше пасхальный завтрак. На столе снова появились цветы и «золотые» яйца, кулич. Продюсер снова принарядилась. Она спустилась к завтраку в приталенном мини-платье нежно-желтого цвета. А вот ее наследник был в рубашке от Dior.

Некоторые подписчики признались, что были очарованы нарядом знаменитости. Также они в очередной раз отметили, что у нее всегда красиво дома. «Что за платье? Очень красивое», «У Яны все как всегда — шедеврально со вкусом», «Потрясающе выглядите!», «Какое у вас милое платьице», «Красиво, но Яна на себя не похожа», «Яна очень похорошела», «Наконец-то вы выглядите отдохнувшей!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в самоизоляции Яна стала меньше краситься, а также одно время не укладывала волосы. По словам продюсера, она стала спать до полудня, а не так давно блондинка устроила себе разгрузочные дни на кефире и занялась спортом в домашних условиях.