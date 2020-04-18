«Ну очень красиво»: Яна Рудковская показала, как украшает роскошный стол к Пасхе

Яна Рудковская любит собирать дома званые ужины. Она всегда особое внимание уделяет декору и сервировке стола. Продюсер уже не первый год ведет рубрику «Завтраки» в своем Instagram, хвастаясь изысканными блюдами. Вот уже несколько недель блондинка находится в самоизоляции. Она старается не унывать, поэтому снимает забавные ролики, устраивает онлайн экскурсии по своей гардеробной и хвастается эксклюзивной одеждой.

Но вот уже 19 апреля состоится праздник Пасха. Звезды уже начали готовиться к этому событию. Одни пекут куличи, другие красят яйца. Для Яны это повод украсить свой дом, а главное — сделать праздничный стол. В соцсети светская львица решила показать, как из года в год преображается ее семейное гнездышко. В прошлом году она была облачена в белое платье оверсайз и широкими рукавами, а ее сын Саша в стильный жакет и брюки. На столе было множество блюд, а также корзина с цветами и декоративными яйцами.

«Друзья, приближается светлый праздник для всех православных — Пасха. Каждый год мы всей семьей к нему готовимся: украшаем дом с Лидой Симоновой , красим яйца и печем куличи, потом освещаем их в церкви. Хочется вспомнить как красиво было у нас в прошлом и позапрошлом году! Приятно, что и в этом году друзья шлют: цветы, пасхальные подарки и куличи. Жизнь не останавливается, мы украшаем дом сегодня, красим яйца и ждем этот прекрасный праздник как никогда», — поделилась Рудковская.

Она показала, подарки, которые ей передали друзья. Там можно увидеть и фирменные куличи и разные фигурки, шоколад необычной формы и статуэтки в форме яиц. Поклонники восхитились стараниями продюсера. Они отметили, что в ее доме всегда красиво. «Ну очень красиво, пойду хоть яйца покрашу», «Действительно, ждем Пасху как никогда!», «Сказочная жизнь», «Красота то какая, сколько живых цветов, а у нас даже и раздобыть по близости негде», — прокомментировали пост подписчики.