На стиле: Яна Рудковская в мини-юбке с лимонным принтом встретила Пасху

Яна Рудковская не скрывает, что привыкла жить в роскоши. Продюсер уже почти месяц находится дома в самоизоляции. Девушка открыла в себе новые таланты. Теперь она снимает забавные ролики с мужем Александром Плющенко и сыном Сашей. У продюсера получается даже в простых танцевальных челленджах засветить дорогие брендовые пижамы или модные очки. А накануне ее дом преобразился к Пасхе.

Рудковская любит красиво сервировать стол. Церковный праздник стал хорошим поводом, чтобы заказать много цветов и особые украшения в виде золотых яиц и зайцев. Сама светская львица впервые за долгое время сменила пижаму на стильный look. Она облачилась в рубашку пурпурного цвета и необычную мини-юбку колокол, металлизированного цвета с лимонным принтом. Яна также распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Сын девушки тоже выглядел ярко в желтом костюме с шортами, а Евгений предпочел рубашку поло и брюки.

«Всех православных со светлым праздником Пасхи! Мира и добра всем! Любите и берегите друг друга! Сейчас как никогда нужно быть: сплочённее, сильнее и добрее», — поздравила Рудковская.

Поклонники были очарованы ее стильным образом и красивым праздничным столом. «Яйца золотые, можно было поскромнее», «Яночка, как же красиво у вас украшено к Пасхе! И вы такие классные», «Очень красивая семья», «Яна, как девочка», «Стильный наряд, хоть и мини-юбка», — прокомментировали пост подписчики.