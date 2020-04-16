«Я вчера согрешила»: Рудковская устроила себе разгрузочные дни на кефире

Яна Рудковская в марте две недели провела на карантине после поездки в Париж. Девушка вскоре привыкла сидеть дома, поэтому она легче переносит самоизоляцию. Светская львица развлекает подписчиков, показывая изысканные завтраки, хвастаясь гардеробной и снимая забавные ролики с мужем Евгением Плющенко. Но недавно продюсер призналась, что поправилась. По ее словам, из-за того, что она пыталась завести ребенка с помощью ЭКО, ее вес заметно прибавился.

больше по теме Семилетний сын Рудковской и Плющенко устроил в своей ванной «зоопарк» Маленький Саша похвастался коллекцией необычных питомцев.

Ко всему прочему, в последнее время Яна позволяла себе есть пасту и другие калорийные блюда. В итоге она устроила себе разгрузочные дни. Продюсер планировала пару дней провести на кефире, но призналась, что сорвалась, поэтому продлила свою диету. На новом фото блондинка похвасталась завтраком. На ее столе можно увидеть не только свежую малину и чернику, но и пирожки. Но, по всей видимости, мучные изделия предназначались для семилетнего Саши Плющенко.

«Доброе утро, я на кефирчике, а завтрак или даже полдник для Санька», — отметила Рудковская. «Мне еще 2 дня, я вчера согрешила и смолотила блинчик, поэтому продлила себе еще на 2 дня диету, корю себя, но, как говорится, к кухне лучше не подходить», — пояснила она.

Поклонники посчитали, что девушка зря себя истязает диетой. «Неужели кто-то еще сидит на кефире? Зачем?», «Это же стресс для всего организма, диеты», «Зачем вам кефир, вы прекрасна и стройна», «Такой взрослый человек и „на кефирчике“?» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее для портала Teleprogramma.pro диетолог Елена Соломатина объяснила, что диеты подходят не всем, так как люди разные и методики для каждого человека должны подбираться индивидуально. А некоторые диеты противопоказаны, если есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому перед тем, как изменить рацион питания, следует проконсультироваться со специалистом.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Соломатина является квалифицированным врачом-диетологом. Она как специалист давала интервью в студии передачи «На женской половине», где рассказала о том, как правильно худеть. Соломатина в конце 80-х годов окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии по специализации «общая практика», врач-терапевт. Елена имеет стаж работы врачом и диетологом более 20 лет.