«Выгуляла обувь»: Рудковская показала самые любимые необычные туфли

Продюсер и светская львица Яна Рудковская не скучает в самоизоляции. То примет участие в челлендже с платьем-подушкой, то достанет брендовые пледы, чтобы устроить дефиле. Сейчас пришло время обувного гардероба. Рудковская записала видео для Tik-Tok, в котором примерила свои самые любимые туфли. «I like shoes (я люблю обувь)», — признается звезда.

«Эх, не разучиться бы только теперь ходить на них, тренируемся дома и снимаем смешные видео с каблуками и в офигительных штанах», — подписала видео супруга Плющенко.

Рудковская продемонстрировала самые необычные экземпляры обуви – их набралось практически два десятка. Открытые, закрытые, на шпильке, на толстом каблуке, футуристичные, на плоском ходу, со стразами и кристаллами – среди обилия туфель Рудковская показала работы самых топовых мировых модных домов Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Jimmy Choo и многих других брендов. Подписчики оценили дефиле Рудковской.

«Обалденные туфли и ножки», «Потрясающая коллекция!», «Какая шикарная обувь аж глазки разбегаются!», «Хвастунья», «Очень красивые туфли и ножки», «Нереально красивая коллекция», «Можно сказать выгуляла обувь…», — можно прочитать среди комментариев.

Это не первый раз, когда Рудковская пускает подписчиков в свою гардеробную. Самую большую гордость для продюсера представляют брендовые сундуки.