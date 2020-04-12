Модницы на карантине: Шейк, Рудковская и другие звезды выбрали стильные пижамы

В связи с самоизоляцией, девушкам приходится коротать время дома. Имиджмейкер Лариса Тимиряева объясняет, как сохранять привлекательность даже в четырех стенах.

Весна началась с не самых приятных событий. Россиянам пришлось на целый месяц самоизолироваться в своих домах и квартирах. Сложнее пришлось женщинам, так как приходится ухаживать за своей кожей и волосами вне салонов красоты. Да и выгулять обновки можно, лишь дойдя до ближайшего магазина. Но даже в четырех стенах любой девушке хочется выглядеть привлекательно, а не преставать перед близкими и в соцсетях в растянутых трениках и блеклых майках.

Звезды нашли выход в этой ситуации. Они достали из своих шкафов пижамы. Шелковые, хлопковые, принтованные и монохромные комплекты всегда освежают образ. Персональный стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева расскажет читателям Teleprogramma.pro, как быть в тренде даже не выходя из дома.

«Пижама — универсальная одежда, которая изначально предназначалась только для сна и только для мужского пола. Однако благодаря легендарной Коко Шанель, которая одна из первых начала адаптировать мужские вещи для женского гардероба, пижама стала женской одеждой для сна. Но пижамы от кутюр были настолько роскошными, что из одежды для сна превратились в домашнюю одежду, в которой даже принимали не званных гостей, а более эпатажные особы даже выгуливали их в кабаре и рестораны. Так что мода на бельевой стиль, а именно, пижамный — это не новое, а хорошо забытое старое. Благодаря универсальности применения пижамы как дома так и за его пределами, этот предмет гардероба пользуется большой популярностью у женской половины», — поделилась эксперт.

Стиль от «Карантино» или в чем ходят звезды дома

Одной из самых известных модниц в российском шоу-бизе является Яна Рудковская. Продюсер оказалась на карантине после поездки в Париж на Неделю моды. Блондинка и раньше ходила дома не в халате, а в брендовых пижамах. За несколько недель самоизоляции она показала целую коллекцию домашней одежды — от леопардовой пижамы до лаконичного комплекта лавандового цвета.

«Мужской стиль в женской моде — один из главных трендов в настоящее время, поэтому и женская пижама в мужском стиле с английским воротником, не только удобна, но еще и ультра модная вещица. Благодаря моде на бельевой стиль, верхнюю часть пижамы можно носить не только дома, но и за его пределами, создавая стильные аутфиты. Например надеть ее с легкими летними брюками и топом бра, накинув сверху вместо летнего жакета, а можно запахнуть под ремень, слегка демонстрируя бра. Так что женская пижама в маскулинном стиле — это универсальный предмет гардероба и выручит вас как дома на самоизоляции, так и создаст вам модные образы за пределами дома после карантина», — объяснила Лариса Тимиряева.

Ирина Шейк большую часть времени живет в Нью-Йорке. Ей тоже пришлось ограничить выходы в свет. Но уже давно модель припасла клетчатую пижаму, в которой позировала не только у себя дома, но и у подруги.

«Еще одна модель пижамы в мужском стиле, которая также популярна за счет универсальности применения — это пижама, у которой верх выполнен в виде рубашки, которую легко можно комплектовать с джинсами, шортами и носить за пределами дома в повседневных луках. Выбирая себе такую пижамку отдавайте предпочтение клетке. Ведь рубашка в клетку — это классика, из моды не выйдет, а красно — черная клетка, так называемая „Принт лесоруба“ или „Буффало“ сделает вашу пижаму просто ультра модной», — поделилась эксперт.

«Именно такие пижамы используют для стильной домашней фотосессии, облачая в них всех членов семьи. Поскольку фасон пижам схож, то принт играет большую роль. Выбирая ультра модный принт и получаем ультрамодную вещицу, например, принтованную под леопарда», — добавила стилист.

Нюша с радостью проводит время дома, так как может посвятить свободное время подрастающей дочке Симбе. Молодая певица предпочитает носить шелковые пижамы приятных постельных оттенков, которые не сковывают движения и выглядят стильно

«Конечно же, все любительницы пижам, в первую очередь заботятся об удобстве и комфорте. Ценят в ней именно то, что она не сковывает движений, а это особенно важно, когда у тебя детки. В таких ситуациях идеально подходят пижамы из мягких, плюшевых, трикотажных тканей, чтобы ребенку было комфортно к вам прижиматься и чувствовать себя тепло и уютно в объятиях мамочки», — отметила Тимиряева.

Виктория Лопырева тоже не так давно стала мамой. Модель обладает точеной фигурой, поэтому выбирает комплекты пижам с шортами, демонстрируя свои идеальные ноги.

Ани Лорак часто находится на гастролях, где блистает в роскошных платьях. Но и дома она предпочитает выглядеть женственно. Не удивительно, что ее выбор пал на лаконичную пижаму приятного пудрового оттенка.

«Стиль, цвет и фактура ткани пижамы, всегда зависят от цели ее применения. Ошибочно думать, что в пижаме невозможно подчеркнуть женственность и сексуальность. Самым сексуальным считается цвет тела — нюд. Выбирайте пижаму без утрированных объемов, а наоборот полуприлегающего силуэта нюдового цвета и будете выглядеть сексуально, без намека на вульгарность», — пояснила эксперт.

А вот Анна Седокова, знаменитая аппетитными формами, даже выпустила коллекцию домашней одежды. Артистка поняла, что хочет всегда выглядеть неотразимо, поэтому решила помочь и другим девушкам. Она выпустила яркие неоновые комплекты с пиджаками-кимоно, а также соблазнительные кружевные наряды.

«Для тех, кто хочет добавить домашнему образу гламура и романтики, подойдут пижамы в виде комбинезона из легких тканей. Для романтического вечера можно облачиться в полупрозрачную модель, а вот для гламурной пижамной вечеринки, лучше сделать акцент на декоре: стразах, бахроме и т.д.» — отметила Тимиряева.

Советы эксперта:

«Стиль пижамы напрямую зависит от цели ее применения. Чем больше у нее целей, тем универсальнее пижама», — предупредила Лариса Тимиряева.

«Применяя пижаму вне дома, лучше верх и низ носить отдельно в комплектации с одеждой других стилей. И еще, для любительниц носить пижаму целиком на улице. Привлечь к себе внимание мужчин пижамой вне дома не получится, если он не стилист. Мужчины воспринимают вещи более конкретно. Для них пижама — это пижама и ее носят дома. Она скорее отпугнет брутального мужчину, чем расположит его к вам. Поэтому всегда четче ставьте задачу для вещи, которую приобретаете и для образов, которые создаете. Что вы хотите от них получить?», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.