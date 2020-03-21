Акцент на талии: Кристина Асмус подчеркнула стройную фигуру брючным костюмом с поясом

Кристина Асмус не скрывает, что долгое время у нее была черная полоса в жизни. Сначала многие стали критиковать ее за постельную сцену в фильме Клима Шипенко «Текст», потом уволенная помощница подставила звезду, продолжив работать от ее имени. Даже в отпуске на Мальдивах актрису преследовали неудачи. Телефон звезды сломался и она едва смогла спасти данные, которые в нем хранились.

Однако в последнее время жизнь Асмус наладилась. Она демонстрирует стильные и лаконичные образы, проводит время с мужем Гариком Харламовым и дочкой Настю. На днях актриса не побоялась и опубликовала фото топлес. Она предстала перед публикой в одних джинсах. Никто не ожидал, что девушка сможет поразить их еще раз. Накануне Кристина вышла в свет. Для этого она выбрала элегантный брючный костюм. Приталенный жакет с тонким поясом подчеркнул ее талию, а укороченные брюки и туфли на шпильках зрительно удлинили ноги.

Актриса появилась на публике не одна, а со своей младшей сестрой Кариной, которая занимается спортивной гимнастикой. Девушка тоже отдала предпочтение стилю total black. Девушка позировала в платье с прозрачным верхом. Поклонники были поражены тому, как похожи сестры. Также многие одарили Асмус комплиментами. К слову, брючные костюмы в тренде в этом сезоне. В них успели отметиться: Кейт Миддлтон, Рената Литвинова, Виктория Дайнеко и другие звезды.