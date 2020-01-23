«У меня челюсть отпала»: Асмус шокирована поведением бывшей помощницы

Актриса узнала, что девушка несколько месяцев продолжала представляться ее помощницей. Из-за нее звезда пропустила ряд мероприятий, на которые ее пригласили, а также упустила множество рекламных контрактов.

Кристина Асмус в прошлом году вытерпела много грязи в свой адрес. После съемок в фильме «Текст» девушку подвергли травле. Большинство коллег поддержали актрису и отметили, что зрители просто не умеют порой различать героя фильма и человека, который его играет. И вот, когда казалось, скандал утих, судьба подкинула звезде новые проблемы.

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В соцсети Асмус объявила, что у нее больше нет никакой помощницы по имени Елена. По словам девушки, несколько месяцев назад они перестали сотрудничать после долгих лет работы, но бывшая сотрудница ее подставила. Она продолжила в тайне работать от лица актрисы и от ее лица общаться с организаторами премий, рекламщиками и другими людьми. Хотя, по словам Кристины, они не общались.

«Не буду о грязи, как мне не передались все дела, контакты и даже пароли. Но самое жуткое я узнала вчера. Причем случайно. Когда мне «предъявили», что я якобы динамлю организаторов кинопремии «Золотой орел». Три недели «не могу» ответить, смогу ли вручать награду на «русском «Оскаре», да и вообще подтвердить свое присутствие. Оказалось, что все эти месяцы девочка Лена продолжала общаться и вести рекламные и пиар-дела от моего имени. Продолжала быть моим администратором в глазах людей (с которыми раньше вела диалог) и почти ежедневно плела байки, что на это мероприятия я не могу пойти, потому что дата уже занята, здесь я связана каким-то контрактом, тут простыла, репетиция или я неожиданно улетела. Некоторым людям неделями говорила, что это я такая ужасно занятая и ужасно творческая никак не дам ответ», — поделилась артистка.

«Мне когда эти скриншоты и голосовые прислали, у меня челюсть отпала и не возвращается обратно. Как так-то?!» — добавила она.

Асмус отметила, что фильм «Текст» в итоге воплотился в ее жизни. Поклонники предложили подать в суд на девушку, которая вела темные дела, но актриса заверила, что не держит на нее зла. По всей видимости, в суд пока она обращаться не планирует. Фанаты решили, что Елена намеренно решила насолить за что-то Кристине.