КИНО

Без Асмус: фильм «Текст» получит продолжение

По оригинальной картине снимут сериал.

Без Асмус: фильм «Текст» получит продолжение
Фильм "Текст". Фото: Централ Партнершип

Скандально известный фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко получит продолжение. Хотя вряд ли поклонники исполнительницы главной роли, Кристины Асмус, вновь увидят свою любимицу в максимально непристойном виде.

Ведь это будет не сиквел, а небольшой сериал, состоящий из пяти эпизодов, созданных лишь по мотивам оригинального фильма. Примерная дата выхода проекта ограничивается этим годом, но точных чисел пока нет, сообщает ТАСС.

Заниматься новым сериалом будет видеосервис Start, и, как сообщил Эдуард Илоян, генеральный продюсер проекта и сооснователь видеосервиса, решение о создании сериала было принято сразу же после успеха оригинальной картины, а сюжет постарается поподробнее рассказать о главном герое.

Что удивительно, никаких дополнительных съемок не будет вовсе, для сериала используют материалы, не вошедшие в оригинальную картину. Достигнет ли сериал такого же успеха, как и оригинальная картина, пока не известно, ведь вряд ли получится повторить скандал с актрисой Кристиной Асмус.

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Тэги:

Клим ШипенкоНовости киноФильм «Текст»
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Без Асмус: фильм «Текст» получит продолжение
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