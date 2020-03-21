Кейт Миддлтон в брючном костюме цвета пыльной розы появилась на публике с мужем

Кейт Миддлтон снова находится в центре внимания после отъезда Меган Маркл в Канаду. Принц Гарри со своей супругой воссоединился с сыном Арчи. Пара завершила последние дела в Лондоне и уже с 1 апреля они станут свободными от королевских обязанностей. Тем временем принц Уильям со своей супругой, напротив, продолжают выполнять свои прямые обязанности. Недавно они провели прием в Букингемском дворце, а теперь снова появились на публике.

В связи с пандемией коронавируса они побывали в лондонском центре скорой помощи. Миддлтон выбрала комфортный и стильный наряд для выхода в свет. Она подчеркнула свою фигуру брючным костюмом необычного цвета пыльной розы. Пиджак прямого кроя и укороченные брюки Кэтрин дополнила белой блузкой и туфлями-лодочками. Поклонники восхитились образом в малиновом оттенке. Недавно она сделала модную прическу с удлиненной челкой, поэтому предпочла оставить волосы распущенными.

Принц Уильям, как всегда, был облачен в элегантный костюм, рубашку и джемпер в тон. Супруги поблагодарили сотрудников круглосуточной службы колл-центра скорой помощи за их работу. Они говорили не только от своего лица, но и королевы Елизаветы II, так как она оказалась в самоизоляции из-за коронавируса в силу возраста вместе с мужем принцем Чарльзом. Сами герцоги были осторожны. Они отказались от рукопожатий и использовали антисептики.

«Давайте действовать в соответствии с советами экспертов: оставайтесь дома, если у вас самих или у кого-то из тех, с кем вы живете, есть симптомы. Избегайте контактов, когда они не являются необходимыми, чтобы помочь уменьшить распространение коронавируса», — попросили супруги британцев.