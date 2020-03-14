Виктория Дайнеко в пудровом костюме с брюками клеш предстала на ковровой дорожке

Виктория Дайнеко всегда обладала стройной фигурой. Еще со времен участия в пятой «Фабрике звезд» певица пользовалась вниманием у мужчин. Девушка обладает эффектной внешностью, а также чувством стиля. Почти шесть лет назад она рассталась с мужем, барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом, но после этого артистка не опустила руки. Она по-прежнему занимается творчеством и заботится о четырехлетней дочери Лидии.

больше по теме Виктория Дайнеко вслед за Рудковской предстала на публике в лаковых ботфортах Певица в дерзком образе выступила на сцене Crocus City Hall.

Неудивительно, что недавно Виктория озвучила новую часть мультфильма «Тролли. Мировой тур». Она даже ездила в США, чтобы поучаствовать в презентации мультипликационной картины. А 12 марта состоялась закрытая премьера фильма для детей в Москве. На ковровой дорожке появился сын Яны Рудковской Саша Плющенко, который пришел со своим крестным Димой Биланом, дочка Тимати Алиса и наследница Ани Лорак София.

Дайнеко не могла пропустить премьеру. Она появилась на публике в лаконичном образе. Певица позировала перед фотографами в костюме трендового пудрового цвета. Девушка зрительно вытянула образ за счет жакета прямого кроя и брюков клеш. Туфли-лодочки в тон и нежный макияж завершили образ.

«Это было невероятно, и мне так нравится наша русская версия! С 19 марта вы сможете увидеть его в кино, и обязательно делитесь со мной своими впечатлениями!» — поделилась эмоциями звезда.

Виктория рассказала о своей героине Розочке, которая во второй части сталкивается с трудностями. Она отправляется в путешествие, чтобы объединить всех троллей. Поклонники восхитились образом певицы. Многие отметили, что она настоящее воплощении своего персонажа в мультфильме.