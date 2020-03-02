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«Выходим из зимней спячки»: Асмус в комбинезоне позировала, лежа на кровати

Супруга Гарика Харламова отдала предпочтение наряду от российского дизайнера Александра Терехова.

«Выходим из зимней спячки»: Асмус в комбинезоне позировала, лежа на кровати
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Наступление весны 31-летняя Кристина Асмус отметила свежей импровизированной фотосессией. На личной страничке в Instagram супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова позировала, удобно расположившись на кровати. Перед объективом фотокамеры актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» предстала в комбинезоне молочного оттенка.

Примечательно, что знаменитость поддержала моду на монохромный стиль. Кроме того, жена юмориста отдала предпочтение наряду от российского дизайнера Александра Терехова, о чем сама Асмус сообщила поклонникам в Instagram.

Поздравив верных почитателей с приходом весны, Кристина посоветовала подписчикам постепенно выходить из зимней спячки. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, свои февральские каникулы супруга Гарика Харламова провела на Мальдивах. По словам актрисы, они с шестилетней дочкой Анастасией поселились в роскошном отеле. Асмус по достоинству оценила радушный прием и предложенный им сервис.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: Instagram.com/asmuskristina

«Ноги — ничто, ракурс — все! Так… выходим из зимней спячки», — обратилась к подписчикам актриса.

Напомним, недавно свой день рождения отметил муж Кристины Гарик Харламов. Актриса трогательно поздравила возлюбленного, отметив, что благодарит за него Вселенную.

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