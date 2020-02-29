«Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева

Обувь на голую ногу, шляпы и платки: модные тренды-2020 на примере звезд

Стилисты часто в пух и прах разносят наряды наших знаменитостей. Но среди них все же есть отличники с отменным вкусом. Изучаем свежие тенденции с их помощью.

Обувь на голую ногу, шляпы и платки: модные тренды-2020 на примере звезд
Актриса Юлия Снигирь. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

В таком костюме, как у Юлии Снигирь, сейчас советуют ходить и в пир и в мир. Однобортные классические двойки, брюки с защипами, ремень (лучше с декоративной бляшкой) — и вы в тренде грядущей весной.

Актриса Юлия Снигирь. Фото
Актриса Юлия Снигирь. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

В макияже актуальны нюдовые оттенки (то есть телесные). Стремитесь к естественности — волосы необязательно накручивать. Выбирайте нежные наряды из шелка, кружева, невесомого тюля или органзы. Стремитесь, как Лена Летучая, создать романтичный образ.

Телеведущая Лена Летучая. Фото
Телеведущая Лена Летучая. Фото: Инстаграм

Катя Варнава все сделала верно: никаких объемных украшений — акцент на обуви, которую теперь принято носить на голую ногу. Кожаная юбка (как и кожаные платья и плащи) — последний писк.

Катя Варнава. Фото
Катя Варнава. Фото: КП/Фролов Михаил

Тренд — ботинки в грубом мужском стиле, особенно актуальны казаки. Пиджак лучше выбрать приталенный, юбка плиссе все еще в моде — так что Ксения Собчак традиционно безупречна в подборе гардероба. Дизайнеры черпают вдохновение в 70-х годах, поэтому с таким жакетом можно носить брюки клеш.

Телеведущая Ксения Собчак. Фото
Телеведущая Ксения Собчак. Фото: Инстаграм

В тренде шляпы и платки (в любых конфигурациях), очки-авиаторы, рубашки или куртки с бахромой. Сумки носят плетеные, винтажные (как на фото у Юлии Михалковой), оверсайз-шоперы (огромные сумки для покупок) и мешки. Карамельно-бежевые тона, как вы уже поняли, этой весной главные.

Юлия Михалкова. Фото
Юлия Михалкова. Фото: Инстаграм

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Стилист Анвар ОЧИЛОВ:

  1. Маскулинность проявляется не только в двойках и обуви на мужской манер. Также носят жилеты, костюмы в стиле сафари.
  2. Еще один тренд — «легкий соблазн»: теперь прилично демонстрировать детали нижнего белья, их можно показывать сквозь органзу или другую тонкую ткань. Кроме того, во всех модных коллекциях есть топы в виде корсетов или ремни, напоминающие подвязки для чулок.
  3. Основной цвет: куркума. Ну и все нюдовые оттенки.
  4. Чтобы сделать актуальным наряд, который поднадоел, добавьте огромный бант или асимметричные рюши.
  5. Украшения сейчас не в почете. Экспериментируйте с головными уборами и длинными ручками сумочек.

Тэги

Екатерина ВарнаваКсения СобчакЛена ЛетучаяЮлия МихалковаЮлия Снигирь
Loading...