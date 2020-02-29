Обувь на голую ногу, шляпы и платки: модные тренды-2020 на примере звезд

Стилисты часто в пух и прах разносят наряды наших знаменитостей. Но среди них все же есть отличники с отменным вкусом. Изучаем свежие тенденции с их помощью.

В таком костюме, как у Юлии Снигирь, сейчас советуют ходить и в пир и в мир. Однобортные классические двойки, брюки с защипами, ремень (лучше с декоративной бляшкой) — и вы в тренде грядущей весной.

В макияже актуальны нюдовые оттенки (то есть телесные). Стремитесь к естественности — волосы необязательно накручивать. Выбирайте нежные наряды из шелка, кружева, невесомого тюля или органзы. Стремитесь, как Лена Летучая, создать романтичный образ.

Катя Варнава все сделала верно: никаких объемных украшений — акцент на обуви, которую теперь принято носить на голую ногу. Кожаная юбка (как и кожаные платья и плащи) — последний писк.

Тренд — ботинки в грубом мужском стиле, особенно актуальны казаки. Пиджак лучше выбрать приталенный, юбка плиссе все еще в моде — так что Ксения Собчак традиционно безупречна в подборе гардероба. Дизайнеры черпают вдохновение в 70-х годах, поэтому с таким жакетом можно носить брюки клеш.

В тренде шляпы и платки (в любых конфигурациях), очки-авиаторы, рубашки или куртки с бахромой. Сумки носят плетеные, винтажные (как на фото у Юлии Михалковой), оверсайз-шоперы (огромные сумки для покупок) и мешки. Карамельно-бежевые тона, как вы уже поняли, этой весной главные.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Стилист Анвар ОЧИЛОВ: