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Ксения Собчак спровоцировала очередной скандал с участием публичных персон

В комментариях к посту телеведущей разгорелись жаркие споры.

Ксения Собчак спровоцировала очередной скандал с участием публичных персон
Ведущая Ксения Собчак. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Ксения Собчак вновь спровоцировала скандал с участием публичных женщин. На этот раз фигурантами спора неожиданно для себя стали главный редактор RT Маргарита Симоньян и блогер Кристина Потупчик.

После того, как Потупчик разместила в личном микроблоге в Instagram совместный снимок с Маргаритой и ее мужем – Тиграном Кеосаяном, анонимный Telegram-канал «Бабская курилка» опубликовал пост, в котором раскритиковал женщин по национальному признаку. Подобное поведение людей Кристине не понравилось, о чем она откровенно заявила на личной странице.

Практически сразу в тему вмешалась Собчак. Она начала просвещать Потупчик, рассказывая той, с чего начинался фашизм. Кристину позиция «умалчивания» Ксении открытых вопросов национализма смутила. Потупчик заявила, что Собчак поддерживает национализм, а значит, разговаривать им не о чем.

Позже Собчак заявила, что Симоньян и Потупчик якобы манипулируют информационным пространством, чтобы «стать жертвами» и привлечь на свою сторону людей.

«Запреты – начало любого зла. Лучше потерпеть и пройти мимо забора с нецензурной надписью, чем все заборы превратятся в RT», — написала Собчак.

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Ксения Собчак спровоцировала очередной скандал с участием публичных персон
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