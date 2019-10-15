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Катя Варнава рассказала, что ее связывает с Тимуром Родригезом

Артистка с юмором поздравила своего коллегу с днем рождения.

Катя Варнава рассказала, что ее связывает с Тимуром Родригезом
Екатерина Варнава знает, сколько волос у Родригеза на голове. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

14 октября свой юбилей отметил шоумен Тимур Родригез. Артисту исполнилось 40 лет. Чуть с запозданием, но соратника по шоу на канале ТНТ поздравила актриса Екатерина Варнава. Юмористка призналась, что безмерно восхищается своим другом и регулярно говорит ему об этом.

«Ты знаешь, сколько волос у меня в носу, я знаю, сколько волос у тебя на голове! Мы никогда никому об этом не расскажем. Это я называю преданностью», — написала Екатерина в Instagram, опубликовав совместное фото с именинником.

На снимке сразу видно, к чему был опус про волосы — Варнава выше Родригеза на полголовы.

«Обожаю тебя! Спасибо, моя бесценная! До скорой встречи!» — ответил Тимур в комментариях.

Напомним, шоумен женат с 2007 года. Предложение своей невесте Анне он сделал на вершине вулкана Этна. Позже у пары родились двое сыновей — Мигель и Даниэль. По именам мальчиков продолжает прослеживаться восхищение артиста латиноамериканской культурой. Добавим, что его настоящая фамилия — Керимов.

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Катя Варнава рассказала, что ее связывает с Тимуром Родригезом
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