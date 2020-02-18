«Всегда хотела сыграть»: Юлия Снигирь повторила образ Кэтрин Хепберн

Юлия Снигирь призналась в своей симпатии к Кэтрин Хепберн. И на прошедшей фотосессии попыталась воплотить ее образ перед объективом камеры.

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Актриса убрала назад волосы, нанесла характерный макияж и примерила ретростиль в виде свободных брюк с завышенной талией и жакете с золотистыми пуговицами. Завершила образ звезда винтажными крупными серьгами и высокими сапогами. Для больше атмосферности Юлия взяла в руки старинный телефон.

«Всегда хотела сыграть Кэтрин Хепберн. Но она говорила на английском без восточноевропейского акцента. Как минимум», — написала актриса в личном блоге. «Увы, ее уже Бланшетт сыграла. Вряд ли такое исполнение можно будет переплюнуть», — заметил один из подписчиков артистки.

Юлия Снигирь полностью согласилась со своим поклонником.

А как вы считаете, актриса смогла бы перевоплотиться в Хепберн в кино или на театральной сцене?