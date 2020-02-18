«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«Всегда хотела сыграть»: Юлия Снигирь повторила образ Кэтрин Хепберн

Актриса устроила стильную фотосессию.

«Всегда хотела сыграть»: Юлия Снигирь повторила образ Кэтрин Хепберн
Юлия Снигирь. Фото: Global look press.

Юлия Снигирь призналась в своей симпатии к Кэтрин Хепберн. И на прошедшей фотосессии попыталась воплотить ее образ перед объективом камеры.

Актриса убрала назад волосы, нанесла характерный макияж и примерила ретростиль в виде свободных брюк с завышенной талией и жакете с золотистыми пуговицами. Завершила образ звезда винтажными крупными серьгами и высокими сапогами. Для больше атмосферности Юлия взяла в руки старинный телефон.

«Всегда хотела сыграть Кэтрин Хепберн. Но она говорила на английском без восточноевропейского акцента. Как минимум», — написала актриса в личном блоге.

«Увы, ее уже Бланшетт сыграла. Вряд ли такое исполнение можно будет переплюнуть», — заметил один из подписчиков артистки.

Юлия Снигирь полностью согласилась со своим поклонником.

А как вы считаете, актриса смогла бы перевоплотиться в Хепберн в кино или на театральной сцене?

Тэги

Звездный стильКэтрин ХепбернНовости googleЮлия Снигирь
Loading...