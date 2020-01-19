«Левая – перебор»: Лена Летучая шокировала снимком с разными ногами

Судя по всему, злую шутку сыграла камера на телефоне.

Лена Летучая с гордостью выставила в своем блоге фото в костюме, состоящем из коротенького топа и летящей юбки мини. В нем 41-летняя ведущая выглядела как юная девочка. Тонкая талия и стройные ноги впечатлили ценителей женской красоты.

больше по теме Елена Летучая станет телеведущей на СТС Для нового шоу объявлен кастинг участников, приглашаются дети и взрослые.

«Потрясающая фигура, очень красивые ноги, голень, коленки», «Вот это подъем стоп! На зависть балеринам!», «Ох уже эти бесконечные ноги», — восхитились поклонники.

Однако кое-кто из фолловеров обратил внимание на то, что ноги телеведущей слишком длинные, … особенно левая.

«Фото супер, только вот левая нога… немного перебор», «Фига себе лыжи», «Линейная перспектива в фотографии всегда делает ножки длиннее», — можно увидеть в комментариях поста.

Напомним, ранее мы писали о новом шоу на СТС, где Елена Летучая выступила в качестве ведущей. Телеканал объявил кастинг, пригласив к участию семьи с детьми.