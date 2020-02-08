«Думала, не выберусь»: Юлия Михалкова попала в шторм на Багамах

Юлия Михалкова часто делится в соцсетях забавными историями из жизни. Недавно она поведала, как чуть не уплыла в Антарктиду. На самом деле, артистке некогда скучать. Она отправилась в длительное путешествие в январе и пока не вернулась домой. Девушка успела побывать на Багамах, где с ней произошел один неприятный инцидент. Звезда попала в шторм и едва не стала жертвой стихии.

«Меня так накрыло волной, что думала, не выберусь. Конечно, надо быть осторожнее», — отметила Юлия. Бывшая участница «Уральских пельменей» обеспокоила поклонников. Последние недели за нее аккаунт в Instagram вели ее друзья. Это понравилось далеко не всем, но накануне она вышла на связь.

«Я улетела далеко за океан, до февраля буду где-то в районе Америки. Время посвящу отдыху, творчеству, осмыслению жизни и легкому загару. Дааа, знали бы вы, какое тут солнце, ах, какое тут солнце!», — делилась звезда ранее.

Добавим, что на время Михалкова сделала перерыв в тренировках. При этом поклонники не перестают восхищаться ее фигурой в бикини. Девушка выглядит стройной и подтянутой. А порой мужчины без стеснения обсуждают бюст актрисы. Однако после того, как в Сети появились ее откровенные фото в купальнике, перессуды касательно ее фигуры закончились. Фанаты удостоверились, что она выглядит идеально. К слову, сейчас Юлия уже вернулась в Москву и снова стала тренироваться, об этом пишет «7 Дней».