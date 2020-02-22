Ирина Шейк в наряде цвета фуксия и косухе отметилась на вечеринке со своим агентом

Ирина Шейк проводит февральские дни в Милане. Она уже успела повеселиться в Лондоне, где поучаствовала в показах, а также заглянула на премию BRIT Awards. В Италии модель была просто нарасхват. Она приняла участие в четырех показах: Moschino, Etro, Versace и Ferragamo. В свободное время девушка общалась со своим другом Рикардо Тиши, креативным директором Burberry. Именно с ним папарацци застали звезду на улицах Милана несколько раз.

Поклонники с интересом следят за стильными стритстайл-выходами супермодели. На этот раз Шейк разбавила яркий монохром кожаной косухой. Она облачилась в водолазку и облегающие брюки цвета фуксия. Примечательно, что базовый вариант — свитер + брюки — ей удалось представить в самом модном оттенке сезона весна-лето. Ирина была не одна, ее сопровождал агент Али Кавусси.

Ботинки, сумка от Versace и гладкая прическа дополнили повседневный наряд модели. Глаза она снова скрыла за солнцезащитными очками, но девушку все равно узнавали на улицах. К слову, в последнее время звезда подиумов прониклась особой любовью к монохромным образам. Она ранее отметилась в костюме песочного цвета и ботфортах. Также на светском мероприятии Ирина блистала в наряде горчичного оттенка.

Напомним, что пока Шейк находится в командировке, за ее двухлетней дочкой приглядывает Брэдли Купер. Русская красавица рассталась с актером летом 2019 года, но не запрещает ему общаться с ребенком. К слову, модель не просто отправилась на прогулку, а заглянула на афтепати Versace, где повеселилась с коллегами и своим агентом.