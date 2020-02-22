Последний писк: Ирина Шейк в необычном пальто с кожаным поясом предстала на показе Etro

Ирина Шейк из года в год не устает удивлять поклонников. 34-летняя модель давно стала одной из самых востребованных в мире. Она не пропускает громких мероприятий. Почти весь февраль девушка провела на Неделях моды. Сначала русская красотка произвела фурор в Лондоне, где выступила на показе Burberry и устроила жаркие танцы на афтепати, а потом зажигательно станцевала на вечеринке. Последние дни она провела в Милане. Там она покорила публику сразу на нескольких показах.

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Сначала Шейк предстала на подиуме в рамках показа Moshino. Она стала главной моделью вечера в ботфортах, необычном платье и высокой прической словно из 18 века. Под классическую музыку манекенщица со своими коллегами продемонстрировала новую коллекцию одежды.

Однако еще больше внимания Ирина привлекла к себе на показе Etro. Там ей позволили представить два образа. Сначала она блеснула в смокинге с жакетом прямого кроя и укороченными брюками. Акцент на талии был сделан с помощью камербанда. Босоножки в тон и аккуратная прическа дополнили наряд.

После этого модель вышла на подиум в стильном повседневном наряде. Она показала сапоги цвета слоновой кости, атласной блузке и необычном пальто с ворсом верблюжьего цвета, которое было дополнено кожаным ремнем. С объемной сумкой в руке Шейк стала олицетворением богемного стиля. Дизайнер Вероника Этро считает, что модных правил на данный момент нет, что для каждого есть способ самовыражения. Этим духом свободы и странствий пропитана и вся коллекция. В ней мелькают отсылки и к стилю Дикого Запада с ковбойскими шляпами и пончо, и к странам восточным, когда появляются, например, ковровые пальто или костюмчики с узорами.