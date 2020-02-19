Сама стильность: Шейк в рубашке оверсайз и туфлях-лодочках отметилась на вечеринке в Лондоне

Ирина Шейк никогда не выносит личные проблемы на всеобщее обсуждение. Больше полугода она не говорила о разрыве с Брэдли Купером. Девушка сосредоточилась на работе, а все свободное время посвящала двухлетней дочке Лее и друзьям. На днях модель отправилась на Неделю моды в Лондон, а в ее отсутствие за наследницей приглядывает Купер. Русская красавица успела произвести фурор на показе Burberry и устроить жаркие танцы на афтепати.

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На следующий день Ирина не стала сидеть в отеле. Она провела время с дизайнером Рикардо Тиши. Сначала они посетили 40-ю церемонию вручения престижной музыкальной премии BRIT Awards, а потом отправились на вечеринку. На этот раз модель облачилась в рубашку оверсайз голубого оттенка, в тон которой подобрала туфли-лодочки с бляшкой, а также черные микро-шорты. Наряд свободного кроя подчеркнул ее идеальные ноги.

На улице Шейк накидывала на плечи тренч песочного цвета. Ей было весело в компании друга. Также на вечеринке отметились и другие знаменитости: Кендалл Дженнер, Белла Хадид — а выступила для публики кумир молодежи Билли Айлиш. К слову, она стала одной из главных звезд вечера, так как получила одну из наград премии BRIT Awards в категории «Лучшая иностранная певица».

Когда Ирина вернется домой, пока не известно. Однако поклонники обеспокоены тем, что Купер не справляется со своими обязанностями. На днях папарацци засняли его на улице с дочкой, когда он отводил девочку на занятия. У Леи были оголены ноги, хотя до весны еще далеко. Фанаты опасаются, что актеру нужна помощь, но он не торопится ее просить. Хотя в Нью-Йорке уже длительное время гостит мама Шейк, Ольга.