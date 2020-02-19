Пальто и сапоги на шпильке: Шейк в монохромном образе запечатлели в аэропорту Милана

Ирина Шейк продолжает штурмовать мировые подиумы. В январе она успела отметиться в Париже. Тогда модель выступила на показе Жан-Поля Готье. После этого несколько недель она смогла провести с дочкой Леей в Нью-Йорке.

После расставания с Брэдли Купером на нее плечи легла большая часть хлопот о ребенке. Но теперь вновь настала очередь Купера присматривать за двухлетней наследницей.

Несколько дней назад Шейк приехала в Лондон. Там она предстала на подиуме в рамках показа Burberry, а потом оторвалась на вечеринке, где станцевала жаркий танец.

Успев отметиться на премии BRIT Awards в соблазнительном наряде, модель вылетела в Милан, где стартовала Неделя моды. Папарацци застали девушку в аэропорту. Она предстала в стильном монохромном образе. Пальто песочного цвета идеально сочеталась с костюмом, колготками и сапожками на шпильке.

Жакет прямого кроя, а также юбка в тонкую полоску, зрительно вытянули силуэт. Многие люди, которые видели ее, начинали улыбаться. В какой-то момент лицо самой Шейк тоже озарила улыбка. В руках она несла сумку прямоугольной формы. Сапоги со змеиным принтом дополнила наряд, выдержанный в одном цвете.

Скорее всего, ближайшие дни она проведен в столице Италии, а потом отправится домой, к дочке.