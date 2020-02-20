Листерман заявил, что свел Шейк и Роналдо, а также «сделал» Куриленко девушкой Бонда

Известный владелец агентства V.I.P. знакомств Петр Листерман откровенно поведал, как сводит топ-моделей и просто красивых девушек с олигархами, а также о пяти своих детях и женах в интервью YouTube-шоу «Ходят слухи».

Ведущая Рамина Эсхакзай поинтересовалась, имеет ли ее гость отношение к знакомству Ирины Шейк и Криштиану Роналду. «Да, это правда», — заверил он. «Доказательства есть, я позже пришлю, конечно», — добавил звезда светских хроник. При этом он не стал скрывать, что половину скандалов в мире может присвоить себе.

Напомним, что Шейк встречалась со знаменитым футболистом пять лет. До свадьбы дело так и не дошло. Влюбленные расстались. Однако позже появились слухи, что их отношения были для пиара. Модель встречалась со спортсменом, так как подписала контракт.

После этого Листерман подтвердил, что имел дело и с Ольгой Куриленко.

«Я с ней был знаком, когда она только приехала из Бердянска в Париж и работала в агентстве «Карин-моделс». Там жена моя работал и Моника Беллуччи. Они все работали в одном агентстве», — припомнил бизнесмен.

«Мой друг был директором агентства. Я помню, что по модельной линии Куриленко и Беллуччи плохо работали. Когда им исполнилось по 25 лет, они ушли из модельного бизнеса в актерское агентство», — поделился мужчина. Он не стал скрывать, что следил за карьерой русской красавицы.

«Она пришла на кастинг среди десятков тысяч девушек ей просто так дали роль девушки Бонда. Когда руководство фильма, владельцы марки, приехали из Лондона в Париж, я их тусовал. Я потихонечку мужику сказал: «Я тебе дам парочку хороших пупсиков, а ты продвинь Куриленко». И все. Мне так захотелось в тот момент», — признался Петр Григорьевич.

По его словам, не отказалась с ним поработать и известная актриса, телеведущая Яна Кошкина. По его словам, в Инстаграме ему написал один мужчина, что заинтересовался актрисой Кошкиной и попросил с ней свести. «Я ей пишу, что у меня есть жених для тебя. Она говорит: «Давай, я с удовольствием. Я вам доверяю», — рассказал Листерман.

Он отметил, что для начала ему нужно увидеть человека вживую, чтобы удостовериться, что девушка красивая и умна. В доказательство своих слов гость передачи показал переписку с Яной. Он подчеркнул, что пока не познакомил ее с возможным женихом, но «процесс пошел». Листерман объяснил, что сводит людей по общим интересам.