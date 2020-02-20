Стильный монохром: Шейк в горчичном жакете и ботфортах пришла на презентацию Furla

Ирина Шейк после отдыха на Коста-Рике с головой ушла в работу. В январе она побывала в Париже, где приняла участие в показе Жан-Поля Готье, а спустя несколько недель модель отметилась в Нью-Йорке на Неделе моды. В феврале ее график не менее плотный. Русская красавица уже успела блеснуть в Лондоне, где произвела фурор на презентации новой коллекции своего друга Рикардо Тиши, который является креативным директором Burberry. Также она посетила премию BRIT Awards, где предстала в соблазнительном образе.

А 19 февраля Шейк была замечена в аэропорту Милана. Она в стильном наряде направилась в отель, а потом вышла на прогулку с Тиши. На следующий день модель посетила презентацию новой коллекции сумок Furla. Для нового выхода в свет девушка выбрала монохромный образ. Она появилась в жакете горчичного цвета и водолазке в тон. Коготки и ботфорты со змеиным принтом завершили образ. Волосы Ирина убрала в хвост, сделав ровный пробор, а макияж в нюдовых тонах подчеркнул ее естественную красоту.

Многие поклонники пришли в восторг от ее наряда. «Милашка», «Это любовь», «Какой образ», «Просто бомбическая», «Сногсшибательная Ирина», «Неподражаемая», «Русские девчата самые красивые», «Жакет и ботфорты просто чума», — стали комментировать снимки с мероприятия подписчики.

К слову, на презентацию Шейк пришла с черной сумочкой, которую ей подарили. Она стала лицом Furla, снявшись в рекламной компании. Напомним, пока модель находится в командировке, за ее двухлетней дочкой приглядывает Брэдли Купер. На днях папарацци подловили его, когда он отводил девочку на занятия. Как стало известно ранее, Ирина мирно рассталась с актером после четырех лет отношений.