Звездный стиль

Алсу в плюшевой шубе прогулялась с женой Гарика Мартиросяна по Москве

Певица предпочла не сидеть дома на новогодних каникулах.

Алсу в плюшевой шубе прогулялась с женой Гарика Мартиросяна по Москве
Алсу. фото: instagram.com/alsou_a/

Алсу в новогоднюю ночь отказалась от корпоративов и вечеринок. Она провела время с семьей дома. В объективе фотокамеры возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова позировала на фоне искусственной новогодней ёлки. Скорее всего, и дети звезды были рядом с ней в главную ночь в году. Перед праздниками артистка также успела побывать на ледовом шоу «Золушка», где насладилась представлением Евгения Плющенко и пообщалась с Яной Рудковской.

На новогодних каникулах Алсу решила не сидеть дома. Она уже по традиции увиделась со своей подругой Жанной Мартиросян, супругой Гарика Мартиросяна. Девушки прогулялись по Москве и даже насладились фейерверком. Примечательно, что они оделись в одинаковые шапки. Только певица подобрала черный вязаный головной убор к своей бирюзовой плюшевой шубе «Тедди», а Жанна надела розовую шапку с натуральной шубой.

«Вечера на хуторе близ Москвы», — подписала кадры жена Мартиросяна.

Многие поклонники восхитились стильными девушками. «Такие обе красивые! Аж противно смотреть», «Ах эти шапочки», «Алсу вообще знакома со словом старость? Жанне тоже не представляю, сколько лет», «Какие вы хорошие подружки!», «Словно две сестренки», «Иконы стиля — не меньше», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Алсу всегда старается одеваться элегантно. Наряд для новогодней ночи она специально сшила в ателье. Примечательно, что певица не хотела, чтобы платье было слишком коротким. Она переживала, что о ней подумают другие, так как артистка — мама троих детей и должна выглядеть соответствующе.

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АлсуЖанна МартиросянЗвездный стильмода и стиль
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Алсу в плюшевой шубе прогулялась с женой Гарика Мартиросяна по Москве
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