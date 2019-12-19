«В стиле гламурный шик»: стилист назвала новогодний наряд Алсу трендовым

Алсу не устает поражать поклонников своими нарядами. 36-летняя певица обладает стройной фигурой, но при этом боится лишний раз оголить ту или иную часть тела. Артистку заботит то, что о ней подумают, так как она мама троих детей. Однако для праздничных мероприятий в этом году она не раз примеряла мини-платья. Сверкающий суперкороткий наряд в пайетках недавно всполошил Сеть. Но тогда ноги певица спрятала, надев лосины.

Так как до Нового года остаются считанные дни, Алсу уже позаботилась о том, в чем будет встречать 2020 год. Неделю назад она обратилась в ателье, чтобы ей сшили особенное платье. Девушка советовалась с работниками и согласилась с их уговорами сделать наряд более коротким, чтобы показать ноги. При этом артистка просила, чтобы они все же не переусердствовали. 19 декабря она похвасталась результатом.

Певица предстала в приталенном мини-платье темно-серебристого оттенка с одним обнаженным плечом и объемным бантом на рукаве. Она позировала без макияжа, элегантно дефилируя и кружась перед зеркалом. «К Новому году готова!» — объявила звезда. Поклонникам понравился броский наряд певицы. Пришла в восторг от него и стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Роскошный образ в стиле гламурный шик. Фигурка потрясающая. Стильная асимметрия или тренд открытое плечо на пике популярности. Эта стильная деталь придает образу оригинальности и сексуальности без намека на вульгарность. И вообще, диагональная линия у портретной зоны всегда визуально скорректирует все проблемы внешности. Металлизированный блеск в свете предстоящего новогоднего праздника актуален как никогда. Акцент на талии вновь вернулся в моду. Образ яркий, стильный, модный и сексуальный. Демонстрирует женственность и роскошь. Подчеркивает все прелести фигуры», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента.

Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия». Преподаватель имиджелогии в Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».