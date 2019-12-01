Зима близко: какие пуховики выбрали Бородина, Навка и другие звезды

Декабрь подкрался незаметно, по крайней мере, для жителей столицы. Теплая и бесснежная осень внесла свои коррективы в гардероб. Однако многие успели подготовиться к первым морозам. Кто-то купил шубы, другие облачились в плюшевое пальто «Тедди». Самые практичные и любящие тепло и уют уже приготовили пуховики. Каждый сезон в моду входит новый фасон или цвет. Специально для портала Teleprogramma.pro модный аналитик Максим Зарипов рассказал о трендах сезона.

«Самые модные — оверсайз, очень большого объема, бесформенные. Также в тренде не просто объемные, а слегка неправильной формы, различных цветовых сочетаний с массивными капюшонами, в моде еще пуховики, напоминающие пуховики альпинистов и горнолыжников», — поделился эксперт.

По словам Зарипова, лучше выбирать длинные пуховики, оптимально — ниже колена. Именно они находятся на пике популярности. Из наполнителя лучше отдать предпочтение пуху, перу, так как пух — самый лучший утеплитель в мире с точки зрения теплопроводности. Модный аналитик отметил, что чем дороже пуховик, тем он качественнее. Но также бывают случаи, когда бренды накручивают цены. По словам эксперта, все же чаще высокая стоимость пуховиков связана с их наполнителем и качеством изделия.

Также многие марки отказались от пуха и перьев в пользу высокотехнологичных наполнителей: синтепона, прималофта, термо ( многослойный полиэстер).

А теперь рассмотрим, что носят звезды этой зимой.

Классика

Ксения Бородина — известная модница, поэтому к этой зиме она подготовилась основательно. Телеведущая приобрела несколько пуховиков, но один ей приглянулся больше всего. Она выбрала среднюю длину и практичный черный цвет. Девушка предпочла капюшон с мехом.

Наталье Рудовой тоже приглянулся пуховик средней длины. Однако блондинка предпочла яркий алый цвет и капюшон с рыжим мехом. Даже облачившись во все черное, актриса благодаря броскому пуховику выглядела стильно.

Короткие тоже греют

Дочь Дмитрия Маликова Стеша с юности интересуется модой. Девушке только 19 лет, поэтому она не любит прятать фигуру под объемными вещами. На этот раз она выбрала короткий пуховик в спортивном стиле. Студентка предпочла стиль оверсайз и актуальный всегда черный цвет.

А вот Татьяна Навка предпочла камуфляжную расцветку. Так как спортсменка очень часто оказывается на льду даже в выходной, то привыкла носить комфортную и удобную одежду. Пуховик она выбрала теплый с пушистым мехом и капюшоном, но короткий, чтобы ничего не мешало движениям.

Ольга Бузова не скрывает, что любит делать покупки. На этот раз она приобрела короткий дутый пуховик, который сочетает с лосинами. Для первых морозов это идеальный вариант.

Длинные и объемные

В гардеробе Ольги Бузовой также есть и трендовый объемный стеганый пуховик. У него есть капюшон, но без меха.

У телеведущей много подписчиков, поэтому для них она каждый день хочет быть разной. Одним пуховиком оверсайз она не ограничилась и приобрела второй, но уже модного металлического оттенка.

А вот очень длинные пуховики, которые многие сравнивают с одеялом, так как в них буквально можно укутаться, любит Рианна. Хотя она редко бывает в странах, где крайне холодно, у нее уже появилась целая коллекция подобных одеяний. В этом сезоне они актуальны.

Много цвета не бывает

Как отметил эксперт, сочетание разных цветов в моде в этом сезоне. Этим приемом воспользовалась Анна Хилькевич. Оказавшись за городом, она примерила необычный красно-песочный пуховик, который издалека можно принять за жилетку.

И снова вернемся к Ольге Бузовой. У нее есть пуховики почти на каждый день. Так, в довесок к короткому и объемному она приобрела еще и розовый с серебристым подкладом, укороченного фасона с нежным мехом в тон.

Советы эксперта

Модный аналитик Максим Зарипов напомнил, что в этом сезоне стоит обратить внимание на пуховики оверсайз, объемные, длинные, неприлично большие.

«Еще отличительная особенность! Если раньше с пуховиком нужно было носить определенную одежду, то сейчас с пуховиком носят и туфли-лодочки, и классические костюмы, и классическую обувь и галстуки. Это такая альтернатива классическому пальто, которое более обязывает, не такое теплое, как пуховики. А пуховики не только практичны, но и функциональны», — рассказал эксперт.

По словам Зарипова, из цветов на пике популярности в основном находятся яркие оттенки: фуксия, коралловый, синий, голубой, ткань с блеском и с эффектом бархата. Он отметил, что классические цвета: черный, белый — тоже актуальны, но тогда подклад должен быть очень ярким. В тренде также сочетание контрастных вставок, как из 80-х. Элементы спортивного стиля тоже в моде, добавил Максим.