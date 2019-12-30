Повседневный образ: Алсу в шубе и лосинах пришла на ледовое представление

Алсу в преддверии Нового года стала чаще появляться на публике. Певица то сопровождает свою дочь Микеллу на важных музыкальных мероприятиях, то сама снимается в разных проектах. Ко всему прочему, артистка не забыла про главную ночь в году и заранее сшила себе праздничный наряд. Как известно, исполнительница хита «Зимний сон», чаще всего предстает на сцене в женственных платьях, а в обычной жизни любит носить джинсы и футболку.

Так на днях в Москве состоялась премьера ледового шоу «Золушка», над котором трудились Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Красочная постановка с Юлией Липницкой в главной роли получила много восторженных отзывов. Одной из первых ее увидела Алсу. Она не стала наряжаться, представ в черных лосинах, лимонной водолазке и шубе. Массивные ботинки завершили повседневный образ. Компанию ей также составила ведущая Елена Летучая. Он тоже отказалась от вечернего туалета в пользу белых джинс, футболки и дубленки.

Самой нарядной в тот день была Рудковская, которая облачилась в лаконичное черное платье макси с белым воротником. Образ она дополнила круглым клатчем и диадемой. Поклонники отметили, что Алсу выглядела очень стильно. Хотя многим показалось, что в Москве не так холодно, чтобы носить шубу. Все же певица дала повод, чтобы о ней говорили. Одни отметили ее стройную фигуру, а другие обратили внимание на посвежевший вид.

Напомним, что в ледовом шоу принимает участие не только Плющенко, но и его сын Саша. Мальчик уже делает успехи на льду. Ян позаботилась, чтобы у артистов были самые красивые костюмы, а также особое внимание было уделено декорациям. Светящееся платье Золушки, парящая карета: это еще не все яркие моменты представления.