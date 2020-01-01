НОВОСТИ

По-домашнему: Алсу в новогоднюю ночь отказалась от корпоративов и вечеринок

Этот праздник певица провела с семьей - мужем и тремя детьми.

По-домашнему: Алсу в новогоднюю ночь отказалась от корпоративов и вечеринок
Алсу (Фото: Instagram.com/alsou_a)

Новогоднюю ночь 36-летняя Алсу решила провести в компании самых близких. Этот праздник певица отметила дома. В Instagram эстрадная исполнительница опубликовала один из понравившихся ей снимков. В объективе фотокамеры возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова позировала на фоне искусственной новогодней ёлки, украшенной голубыми и серебристыми шарами, а также фигурками в виде снежинок, сосулек, бабочек и оленей.

Примечательно, что Алсу встречала Новый год в комфортной для нее одежде, отказавшись от вечерних платьев. Певица отдала предпочтение простой белой блузе и кожаным брюкам. Новогоднюю ночь артистка провела дома с мужем и тремя детьми. Проигнорировав корпоративы, вечеринки и выступление на концертах. К слову, супруга резидента Comedy Club Павла Воли — 34-летняя Ляйсан Утяшева — заверяла, что они с супругом Новый год по традиции встречают дома с сыном и дочкой. Телеведущая подметила, что они отказываются от любых выгодных предложений и гонораров для того, чтобы отметить этот праздник с близкими.

Певица Алсу
Алсу в новогоднюю ночь вместо платья надела белую рубашку и кожаные брюки (Фото: Instagram.com/alsou_a)

В недавнем интервью Алсу рассказала о том, что  муж никогда не препятствовал ее певческой карьере. Сама артистка решила сконцентрироваться на семье после рождения первенца — дочери Сафины. Следом на свет появилась Микелла. А в 2016 году певица подарила возлюбленному долгожданного наследника — сына Рафаэля.

К слову, с Новом годом поклонников поздравила и одиннадцатилетняя Микелла. В качестве локации девочка выбрала ту же ёлку, у которой ранее позировала ее звездная мама. Юная певица пожелала верным почитателям здоровья и процветания, поблагодарив их за поддержку и любовь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АлсуАлсу: последние новостиестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаМикелла Абрамовамода и стильЯн Абрамов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
По-домашнему: Алсу в новогоднюю ночь отказалась от корпоративов и вечеринок
Интересно?
Поделись с друзьями: