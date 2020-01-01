По-домашнему: Алсу в новогоднюю ночь отказалась от корпоративов и вечеринок

Новогоднюю ночь 36-летняя Алсу решила провести в компании самых близких. Этот праздник певица отметила дома. В Instagram эстрадная исполнительница опубликовала один из понравившихся ей снимков. В объективе фотокамеры возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова позировала на фоне искусственной новогодней ёлки, украшенной голубыми и серебристыми шарами, а также фигурками в виде снежинок, сосулек, бабочек и оленей.

Примечательно, что Алсу встречала Новый год в комфортной для нее одежде, отказавшись от вечерних платьев. Певица отдала предпочтение простой белой блузе и кожаным брюкам. Новогоднюю ночь артистка провела дома с мужем и тремя детьми. Проигнорировав корпоративы, вечеринки и выступление на концертах. К слову, супруга резидента Comedy Club Павла Воли — 34-летняя Ляйсан Утяшева — заверяла, что они с супругом Новый год по традиции встречают дома с сыном и дочкой. Телеведущая подметила, что они отказываются от любых выгодных предложений и гонораров для того, чтобы отметить этот праздник с близкими.

В недавнем интервью Алсу рассказала о том, что муж никогда не препятствовал ее певческой карьере. Сама артистка решила сконцентрироваться на семье после рождения первенца — дочери Сафины. Следом на свет появилась Микелла. А в 2016 году певица подарила возлюбленному долгожданного наследника — сына Рафаэля.

К слову, с Новом годом поклонников поздравила и одиннадцатилетняя Микелла. В качестве локации девочка выбрала ту же ёлку, у которой ранее позировала ее звездная мама. Юная певица пожелала верным почитателям здоровья и процветания, поблагодарив их за поддержку и любовь.