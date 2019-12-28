Анита Цой восхитила певицу Алсу новой креативной стрижкой

Анита Цой не перестает поражать поклонников своим моложавым видом. В свои 48 лет она выглядит моложе многих сверстниц. Минувшим летом певица пожаловалась, что набирает вес, но она была уверена, что сможет вернуться в форму. Для появления на публике артистка выбирала мешковатые наряды, чтобы скрыть недостатки фигуры.Стоит отметить, что звезда любит эксперименты. Она не раз красила волосы, а вот короткую стрижку носила очень давно.

Накануне Цой поразила поклонников в очередной раз. Она опубликовала видео, на котором запечатлена в салоне красоты. Певица не только покрасилась, но и сделала креативную стрижку. Мастер сделала ей очень короткую прическу сзади, а у лица оставила длинную косую челку.

«Решила подстричься коротко, друзья мои. Вот такой у меня будет Новый год! В конце концов, парики у меня есть, если что. Хочу немножко покреативить», — призналась Анита.

Одной из первых на пост отреагировала Алсу. «Мне нравится!» — восхитилась она. «Последний раз у меня была короткая стрижка в 1997 году», — призналась в ответ певица. «Смелая», — присоединилась Эвелина Бледанс. Поклонники тоже не стала скрывать, что такое преображение им понравилось. «Неожиданно, но круто!», «Вау!!! Огонь», «А можно еще покороче», «Стильно, креативно, смело. Вам все идет!» — прокомментировали пост подписчики.

Позже Цой поделилась новым фото, на котором позирует в кепке. «Денис Клявер, увидев меня сегодня с новой стрижкой, сказал, что я стала похожа на missy Elliott», — рассказала она. Отметим, что часть поклонников согласилась, что звезда стала похожа на американскую темнокожую певицу, а другие не увидели между ними сходства.