Звездный стиль

Анита Цой восхитила певицу Алсу новой креативной стрижкой

Певица решила преобразиться перед Новым годом.

Анита Цой восхитила певицу Алсу новой креативной стрижкой
Анита Цой. фото: globallookpress.com/

Анита Цой не перестает поражать поклонников своим моложавым видом. В свои 48 лет она выглядит моложе многих сверстниц. Минувшим летом певица пожаловалась, что набирает вес, но она была уверена, что сможет вернуться в форму. Для появления на публике артистка выбирала мешковатые наряды, чтобы скрыть недостатки фигуры.Стоит отметить, что звезда любит эксперименты. Она не раз красила волосы, а вот короткую стрижку носила очень давно.

Накануне Цой поразила поклонников в очередной раз. Она опубликовала видео, на котором запечатлена в салоне красоты. Певица не только покрасилась, но и сделала креативную стрижку. Мастер сделала ей очень короткую прическу сзади, а у лица оставила длинную косую челку.

«Решила подстричься коротко, друзья мои. Вот такой у меня будет Новый год! В конце концов, парики у меня есть, если что. Хочу немножко покреативить», — призналась Анита.

Одной из первых на пост отреагировала Алсу. «Мне нравится!» — восхитилась она. «Последний раз у меня была короткая стрижка в 1997 году», — призналась в ответ певица. «Смелая», — присоединилась Эвелина Бледанс. Поклонники тоже не стала скрывать, что такое преображение им понравилось. «Неожиданно, но круто!», «Вау!!! Огонь», «А можно еще покороче», «Стильно, креативно, смело. Вам все идет!» — прокомментировали пост подписчики.

Позже Цой поделилась новым фото, на котором позирует в кепке. «Денис Клявер, увидев меня сегодня с новой стрижкой, сказал, что я стала похожа на missy Elliott», — рассказала она. Отметим, что часть поклонников согласилась, что звезда стала похожа на американскую темнокожую певицу, а другие не увидели между ними сходства.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анита ЦойАнита Цой последние новостиЗвездный стильновый имидж
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анита Цой восхитила певицу Алсу новой креативной стрижкой
Интересно?
Поделись с друзьями: