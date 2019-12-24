Звездный стиль

«Прекрасно смотрятся вместе»: Паулина Андреева оделась в одном стиле с Бондарчуком

Режиссер представил в Москве долгожданную премьеру фантастической картины «Вторжение». Одеяния супружеской пары оценила стилист Лина Дембикова.

«Прекрасно смотрятся вместе»: Паулина Андреева оделась в одном стиле с Бондарчуком
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. фото: globallookpress.com/

Федор Бондарчук в сентябре этого года сыграл свадьбу со своей возлюбленной Паулиной Андреевой. Торжественная церемония прошла в закрытом режиме в центре Санкт-Петербурга. Гости даже не могли делать снимки, так как телефоны им пришлось сдать. Однако влюбленные не отправились в свадебное путешествие: у них был распланирован съемочный график. Так, накануне в Москве режиссер представил свой новый фильм о пришельцах — «Вторжение».

Увидеть первыми фантастическую ленту захотели многие. На красной дорожке появились: Александр Петров, Филипп Киркоров, Олег Меньшиков с женой, Антон Табаков с молодой супругой, Валентин и Мария Юдашкины, а также другие известные персоны. Сам Бондарчук в черной футболке и костюме в тон. Его сопровождала жена, которая оделась с ним в одном стиле и в одной цветовой гамме. Стоит отметить, что костюм идеально подчеркнул стройную фигуру Паулины, а ожерелье, каблуки и локоны сделали образ женственным. Супруги светились от счастья и даже поцеловались на камеры, хотя до этого держались всегда очень закрыто.

К слову, пришла на премьеру и бывшая жена Федора Светлана. Она прекрасно проводила время, корча рожицы по видеосвязи неизвестному собеседнику.

Добавим, что Андреева довольно часто облачается в лаконичные костюмы. Специально для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила Лина Дембикова, селебрити-стилист, ведущая программы «Перезагрузка».

«Красивый, идеальный черный костюм. А еще дорогое колье с бриллиантами. Абсолютное 100% попадание! Другой вопрос, что на Паулине все смотрится красиво и хорошо. Мне кажется, что каждый раз выбирать одну и ту же стилистику, совсем не отклоняясь от пути, это довольно скучновато. Можно было бы покреативить. Подумать о брючных вариантах, но с более интересным фасоном, с более интересным дизайном. Я бы поставила под сомнение посадку костюма, потому что он тянет в пуговке, но тут могла сыграть роль сама поза. А так они с Федором прекрасно смотрятся вместе», — высказалась Лина.

Справка Teleprogramma.proЛина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. Изначально девушка изучала языки, а потом увлеклась модой. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности имиджеолог. Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка», где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.

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«Прекрасно смотрятся вместе»: Паулина Андреева оделась в одном стиле с Бондарчуком
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