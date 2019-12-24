ЗВЕЗДЫ

Старший сын Табакова вышел в свет с женой, которая на 24 года его младше

Антон Табаков посетил премьеру фантастической ленты Фёдора Бондарчука «Вторжение».

Старший сын Табакова вышел в свет с женой, которая на 24 года его младше
Антон Табаков. фото: globallookpress.com/

В Москве накануне состоялась громкая премьера фантастической картины о вторжении инопланетян Федора Бондарчука «Вторжение». Сам режиссер появился на красной дорожке со своей супругой Паулиной Андреевой. Влюбленные сыграли свадьбу только в сентябре этого года. Это один из первых совместных выходов в свет пары в новом статусе. Увидеть фильм первыми захотели многие звезды. В кинотеатре появились: Ирина Старшенбаум, Филипп Киркоров, Александр Петров и другие звезды.

Также посетил премьеру 59-летний Антон Табаков — старший сын Олега Табакова. Актер очень редко появляется на публике, но на этот раз он сделал исключение. Более того, мужчина пришел со своей молодой женой, переводчицей Анжеликой, которая на 24 года младше своего возлюбленного. Наследник Олега Павловича выбрал черный костюм и рубашку в тон. Супруга оделась с ним в одной цветовой гамме. Черное мини-платье с золотым узором подчеркнуло ее стройные ноги.

Влюбленные позировали вместе, обнимаясь на камеру. Они выглядели счастливыми. Напомним, что Антон женился на своей избраннице в 2013 году. Она подарила ему двух дочерей, которые сейчас живут в Париже. От прошлых отношений у артиста есть сын Никита и дочь Анна.

Антон Табаков с женой
Антон Табаков с женой. Фото: «Комсомольская правда» Михаил Фролов

К слову также пришли на мероприятие Олег Меньшиков с супругой-актрисой Анастасией Черновой, которая скрыла фигуру за объемным нарядом. Это спровоцировало слухи о беременности женщины. Пока официальных подтверждений этой новости нет.

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Старший сын Табакова вышел в свет с женой, которая на 24 года его младше
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